El pueblo español de origen bereber: 320 habitantes, Conjunto Histórico-Artístico y a 1.060 m. sobre el nivel del mar

Escalonado de manera casi inverosímil sobre el espectacular Barranco del Poqueira se encuentra Pampaneira, un municipio andaluz que parece haberse detenido en el tiempo.

Ubicado en pleno corazón de la Alpujarra Alta granadina, este municipio se ha consolidado como uno de los pueblos más pintorescos, singulares y fotogénicos de España.

Su gran valor radica en que ha sabido conservar intacta su fisionomía urbana de origen bereber y su profundo pasado musulmán, un legado histórico y estético que le valió ser declarado Conjunto Histórico-Artístico y pertenecer por derecho propio a la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España.

Pampaneira, en el corazón de la Alpujarra, es uno de los destinos más singulares de España. Pexels.

Actualmente, Pampaneira se erige como un auténtico oasis de paz y tranquilidad para quienes huyen del ruido urbano. Cuenta con una población muy reducida, de aproximadamente 320 habitantes.

Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, el municipio goza de una gran vitalidad socioeconómica gracias al turismo rural y a una fuerte tradición artesanal.

Caminar por sus calles es descubrir una explosión de color a través de sus encantadoras tiendas de jarapas, telares tradicionales y talleres de chocolate artesano que conviven en perfecta armonía con la apacible esencia vecinal de sus residentes.

Pampaneira (Granada). Pexels.

Trazado bereber

El mayor atractivo de Pampaneira es, sin duda, perderse en el laberinto de sus calles estrechas, empinadas y encaladas.

Su arquitectura popular responde de manera brillante a las exigencias climáticas de la alta montaña y al legado de los primeros pobladores moriscos a través de cuatro elementos inconfundibles.

Uno de ellos son los "Terraos" Planos. A diferencia de la mayoría de pueblos de montaña europeos, las casas alpujarreñas carecen de tejados inclinados. En su lugar, presentan techos completamente planos denominados terraos, construidos con launa, una arcilla impermeable local.

Debido a la pronunciada pendiente de la ladera, el terrao de una vivienda suele funcionar como los cimientos o la terraza de la casa inmediatamente superior.

Pampaneira (Granada). iStock

Por otro lado, están las chimeneas de sombrero. Coronando estos singulares techos se alzan unas chimeneas cilíndricas muy características, rematadas con un sombrerete de pizarra y una piedra encima para proteger el hogar de los fuertes vientos y la nieve invernal, convirtiéndose en el símbolo indiscutible de la silueta del pueblo.

Por su parte, los canales de agua en mitad de las calles son otra de las singularidades del pueblo. Esto hace que el sonido del agua se convierta en la banda sonora del municipio.



El empedrado de sus calles principales está cruzado por pequeños canales abiertos (llamados popularmente acequias o corredores de agua) por donde desciende con fuerza el agua pura del deshielo de Sierra Nevada.



Antiguamente esenciales para el riego y el abastecimiento, estos canales refrescan el ambiente de los paseantes.

Por último, están los Tinaos. Estructuras en forma de soportales o pasadizos de vigas de madera y castaño que cruzan de una acera a otra por encima de las calles, creando hermosas zonas de sombra y conectando de manera aérea las viviendas.

Pampaneira (Granada). iStock

Un paraíso natural con conexiones estratégicas

La naturaleza que abraza al municipio es igual de imponente. Situado en la vertiente sur del Parque Nacional de Sierra Nevada, Pampaneira está rodeado de un entorno natural desbordante de castaños, nogales y terrazas de cultivo que cambian de color de forma espectacular según la estación del año.

Para los amantes del senderismo y el turismo activo, la zona es un destino de culto cuyo máximo exponente es el Sendero del Barranco del Poqueira (PR-A 70), un recorrido circular que cruza el río a través de puentes medievales y conecta a pie los tres pueblos del barranco entre paisajes de infarto.

Además, la ubicación de Pampaneira es estratégica para explorar el resto de la comarca, siendo la puerta de entrada y el primero de los tres famosos pueblos que coronan el barranco.

Otros lugares de interés

Justo por encima se sitúan Bubión, famoso por su absoluta tranquilidad, y Capileira, el pueblo más alto y base perfecta para las ascensiones a las míticas cumbres del Mulhacén y el Veleta, ambos a menos de 15 minutos en coche.

A la misma distancia se encuentra Soportújar, el célebre "pueblo de las brujas" tematizado con leyendas de aquelarres y duendes, mientras que a 25 minutos se halla Lanjarón, la ciudad del agua y puerta oficial de la Alpujarra. Todo ello a tan solo una hora y cuarto de Granada capital, lo que convierte a este tesoro de origen bereber en la excursión perfecta de ida y vuelta.

Como apunte final, una curiosidad turística. Los viajeros no deben marcharse sin visitar la emblemática Fuente de San Antonio, ubicada junto a la iglesia del pueblo.

Según dicta la leyenda local, grabada en un tradicional mural de azulejos, todo aquel o aquella que beba con fe de sus aguas con la intención de casarse, encuentra pareja de forma inmediata.