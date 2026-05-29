Petra Martínez, actriz: "Con 81 años camino 10 kilómetros al día, hago gimnasia y me cuido con la comida"

Hablar de Petra Martínez es hacerlo de una de las intérpretes más queridas, respetadas y longevas de la escena española. Con más de seis décadas de trayectoria entre teatro, cine y televisión, la actriz continúa demostrando a sus 81 años que la energía y las ganas de seguir trabajando no entienden de edad.

Lejos de retirarse o bajar el ritmo, Petra atraviesa una etapa especialmente activa gracias, entre otras cosas, a su participación en La que se avecina, una serie que, según ella reconoce, se ha convertido en uno de sus motores vitales.

"Llevar 10 años en La que se avecina ha sido un motor muy fuerte. Te da mucha actividad y también el estudiar los textos", expresó en una entrevista para el podcast El Tercer Acto en El País.

Petra Martínez en 'La que se avecina'.

Precisamente si algo llama la atención de la actriz en pantalla es el extraordinario estado físico que mantiene a su edad. "Con 81 no me encuentro mal de salud. Me levanto bien, ando 10 kilómetros al día, hago gimnasia y me cuido con la comida", confesó en el espacio.

La que interpreta a Doña Fina deja claro que el secreto de su eterna juventud no es más que mantenerse en pleno movimiento.

A partir de los 50 años, y más en mujeres, la pérdida de masa muscular se acelera. Por ello, es tan importante seguir activa realizando actividades diarias como andar unos cuantos kilómetros o hacer sentadillas en casa.

Nuestra salud y bienestar deben ser lo principal. Como Petra, lo idóneo es que estés en constante movimiento y lo acompañes de una buena alimentación. "Loles León me receta muchasvitaminas", comenta de su compañera de profesión.

Loles León y Petra Martínez dan vida a Menchu y doña Fina en 'La que se avecina'.

Más allá del aspecto físico, Petra Martínez también reflexiona sobre el paso del tiempo y la manera de afrontar el envejecimiento: "A mí las arrugas me importan un pepino, pero respeto que la gente se haga lo que quiera. Yo tengo unas arrugas que son de reírme mucho", afirmó en el podcast.

Sus palabras rompen directamente con la enorme presión estética que muchas veces deben hacer frente las mujeres en el sector audiovisual. Aunque a veces la edad solo sea un número, otras es una traba.

"La edad para mí no es un obstáculo, pero sí que lo he sufrido en mi profesión porque a esta edad parece que no pintamos nada. Yo no quiero hacer abuelas".

Aun así, Petra Martínez continúa reivindicando personajes complejos, vivos y alejados de ciertos estereotipos asociados a la vejez. Una lucha que ha mantenido durante años y que conecta con su enorme personalidad y autenticidad dentro y fuera de la pantalla.

No hace muchos meses, tuvo que enfrentarse a uno de los golpes más duros de su vida: la muerte de su marido, el también actor y dramaturgo Juan Margallo.

Juan Margallo y Petra Martínez Petra Martínez (Instagram)

Una pérdida que, inevitablemente, ha cambiado su manera de ver la vida y de valorar el tiempo: "Hay que aprovechar a los que tenemos alrededor. La vida se va en un soplo, no malgastes ni un minuto", confesó emocionada en la entrevista.

A sus 81 años, Petra continúa demostrando que la vitalidad no depende únicamente del físico, sino también de la actitud con la que uno afronta la vida.