Leiva: "Mis padres se traumatizaron cuando perdí el ojo izquierdo con 12 años, pero yo lo asimilé con naturalidad"

Detrás de la imagen de rockero incansable que siempre ha proyectado Leiva existe también una historia marcada por experiencias muy duras desde la infancia.

El exintegrante de Pereza ha hablado en varias ocasiones sobre uno de los episodios que le marcaron de por vida: el accidente que sufrió con apenas 12 años y que le hizo perder completamente la visión en su ojo izquierdo.

"Yo tuve un accidente muy joven; con 12 años perdí el ojo izquierdo. Fue una cosa muy traumática para mis papás, pero no para mí. Yo lo asimilé con la naturalidad de un niño inquieto", confesó en una entrevista a Diario AS.

Leiva recoge uno de sus premios en la gala de los Premios de la Música. Foto: Celine Centurion

El accidente sucedió mientras manipulaba una escopeta de perdigones, un episodio que marcaría tanto a él como a su familia. "Ocurrió con una escopeta de perdigones y automáticamente dejé de ver por el ojo izquierdo para siempre", recordó el artista.

Sin embargo, lo que más sorprende al escucharle hablar sobre aquel momento es la naturalidad con la que lo afrontó siendo un niño: "Cuando me pasó yo lo único que quería era salir del hospital para jugar con la pelota".

Aunque para él fue algo que integró con bastante normalidad, el cantante reconoce que para sus padres supuso un auténtico trauma emocional. "Para ellos fue una experiencia durísima de digerir", explicó en el medio citado.

Con el paso de los años, Leiva terminó convirtiéndose en uno de los músicos más importantes del panorama nacional. Tras el éxito masivo de Pereza y una consolidada carrera en solitario, el madrileño lleva décadas sin parar prácticamente entre discos, conciertos y giras.

No obstante, el artista atraviesa ahora un momento de cambio muy importante en su vida profesional y personal. Hace apenas unos días anunció que hará una retirada temporal de los escenarios una vez termine su Tour Gigante.

La gira pasará por ciudades como Zaragoza, Cádiz o Madrid; donde se celebrará su fin de gira por todo lo alto. "Ahí ya paro aunque sea un par de años", reveló ante los medios.

Lejos de tratarse de una despedida definitiva de la música, Leiva asegura que necesita frenar después de muchos años viviendo prácticamente permanente de gira. "Me ha costado mucho identificarlo, pero con los años uno va entendiendo que la vida en gira no es la vida real".

El cantante reconoce que durante mucho tiempo descuidó su vida más personal y cotidiana por completo. "La vida real es la de casa, y esa la he descuidado mucho y no le he prestado nunca mucha atención".

A sus 46 años, el músico asegura sentir la necesidad de vivir algo completamente nuevo para él: la tranquilidad.

"Ahora ya he cumplido 46 y yo creo que me toca poder estar en mi casa, solo, sin girar y sin sufrir, que es algo absolutamente nuevo. Estoy trabajando en eso".

Pese a este parón temporal, Leiva no se alejará completamente de la música: "Estoy grabando mi disco nuevo", ha confesado a los micrófonos de Europa Press.