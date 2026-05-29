Daniel Guzmán: "El dinero no me ha cambiado de clase, sigo siendo el mismo. Lo único que me ha dado es tranquilidad"

En una industria donde muchas veces el éxito económico parece ir acompañado de cambios radicales de vida, lujo y ostentación, Daniel Guzmán siempre ha proyectado una imagen completamente distinta.

Cercano, discreto y muy fiel a sus orígenes, el actor y director se ha mostrado siempre fiel a sus orígenes sin olvidar y reivindicar problemas de la sociedad que influyen a todos, independientemente de la situación económica.

Con una trayectoria consolidada tanto en la televisión como en el cine, Guzmán se ha convertido en una de las figuras más destacadas y respetadas del panorama audiovisual español.

Daniel Guzmán en los Premios Goya

Aunque muchos espectadores lo recuerdan por su paso en Aquí no hay quien viva, lo cierto es que su carrera ha ido mucho más allá de la interpretación, desarrollando una importante faceta como director y guionista.

A pesar del reconocimiento profesional y de la estabilidad económica que ha conseguido a lo largo de los años, el madrileño asegura que el dinero no ha cambiado quién es realmente: "El dinero no me ha cambiado de clase, siempre estoy en la misma porque soy yo", expresó en una entrevista en laSexta.

Para el actor, una buena posición económica no significa pertenecer a otro mundo ni vivir por encima de los demás, sino solo una vía para tener mayor seguridad y estabilidad para afrontar el día a día.

Una tranquilidad que, según deja entrever, resulta especialmente valiosa para alguien que conoce bien las dificultades económicas y el esfuerzo necesario para seguir adelante.

Daniel Guzmán. Pau Venteo

"Lo único que me ha dado es más tranquilidad de poderme dedicar y ganar dinero con lo que me gusta. Eso es lo único que he cambiado. No es ni una frase hecha, ni nada, sigosiendo el mismo", explicó en el espacio.

Lejos de dejarse arrastrar por el ritmo de vida asociado a muchas celebridades, el actor siempre ha defendido una filosofía mucho más sencilla y realista. Para él, el verdadero privilegio no está en aparentar riqueza, sino en poder vivir sin angustia económica y tener libertad.

"Dedicarte a lo que te gusta y, además, remunerado. Ahora mismo no es que esté en otra clase, pero me siento realizado", aseveró en la entrevista.

Buena parte de su cine refleja esa sensibilidad social. Sus películas suelen estar centradas en personajes cotidianos, barrios populares y situaciones muy humanas, alejadas de la superficialidad y conectadas con una realidad que él mismo ha vivido de cerca.

Ejemplo de ello es su última película, La Deuda, en la que reflexiona sobre la cruda realidad financiera. Todo gira en torno a la necesidad de dinero de alguien y cómo este puede transformar la vida de una persona.