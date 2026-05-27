Frank Cuesta: "En Youtube gano al mes entre 12.000 y 14.000 euros y con la televisión me podía haber hecho millonario"

Hablar de Frank Cuesta es hacerlo de uno de los personajes más mediáticos y controvertidos de la televisión y las redes sociales en España.

Conocido mundialmente por programas como Frank de la Jungla o Wild Frank, el leonés ha construido durante años una imagen muy ligada a la defensa animal, la aventura y una vida completa alejada de los focos tradicionales del espectáculo.

Sin embargo, detrás de esa figura televisiva también existe alguien que ha hablado en numerosas ocasiones sobre el dinero, el éxito y las renuncias económicas que asegura haber hecho a lo largo de su carrera.

Frank de la Jungla. Arte EE

Según declaraciones en su propio canal de Youtube, con esta plataforma y Twitch puede llegar a ganar "entre 12.000 y 14.000 euros al mes".

Durante sus años de mayor éxito televisivo tuvo la posibilidad de multiplicar enormemente su patrimonio gracias a contratos, realities, campañas y colaboraciones; pero eligió otro camino.

"Con la televisión yo me podía haber hecho millonario, podía haber estado en fiestas, haber realizado entrevistas pagadas o firmado contratos de cadena y no he querido. ¿Por qué? Porque mi trabajo está aquí, en el refugio con los animales. Esta es mi vida", afirmó en su red social.

El propio Frank ha explicado en varias ocasiones que gran parte del dinero que ganó terminó destinado al mantenimiento de sus refugios y proyectos de rescate animal en Tailandia.

De hecho, el televisivo ha reconocido que mantener sus instalaciones puede costarle miles de euros al mes, una situación que, según él, le ha impedido acumular gran fortuna pese a los años de éxito mediático.

Esa filosofía es precisamente una de las cosas que más ha repetido desde que decidió abandonar gran parte de su actividad televisiva para centrarse en el santuario.

Es conocido que gastó 860.000 euros en el terreno de 37 hectáreas para la creación del santuario y que desembolsó otros 100.000 euros en el vallado, el cableado subterráneo, las edificaciones, las excavaciones y demás mejoras. A esto se le suma el gasto fijo que afronta al mantener a tantos animales. En torno 5.000 y 8.000 euros al mes.

En los últimos años, sin embargo, su vida ha estado marcada por numerosos problemas personales y judiciales en Tailandia. Denuncias, investigaciones relacionadas con animales protegidos, conflictos mediáticos y polémicas en redes sociales le han colocado en el centro de la actualidad.

Pese a todo ello, Frank parece atravesar ahora una etapa mucho más estable a nivel sentimental. De hecho, hace apenas unas horas se conoció que el presentador se casó en Tailandia con su pareja, Paloma Ramón, en una íntima ceremonia budista celebrada en su santuario.

La relación entre ambos comenzó en 2021, cuando Paloma contactó con él para trabajar en el santuario tras admirar su labor con los animales. Desde entonces, su vínculo se fue fortaleciendo hasta culminar ahora en una boda tradicional tailandesa que ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

Con todo esto, Frank Cuesta sigue siendo uno de los rostros más peculiares del panorama mediático español.