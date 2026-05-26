El éxito de Àngels Barceló, 62 años, fuera de la radio: es propietaria de una productora valorada en más de un millón de euros

El éxito de Àngels Barceló no se limita únicamente a la radio. Convertida desde hace décadas en una de las voces más influyentes y reconocidas del periodismo español, la catalana también ha sabido construir un importante patrimonio fuera de los micrófonos gracias a sus inversiones y proyectos empresariales.

A sus 62 años, Barceló atraviesa además uno de los momentos más relevantes de su trayectoria profesional tras anunciar recientemente que abandonará la Cadena Ser después de 21 años vinculada a la emisora.

La periodista dejará de presentar Hoy por hoy a partir de la próxima temporada, poniendo fin a una etapa histórica en la radio española donde logró convertir el programa en el espacio radiofónico más escuchado del país con más de tres millones de oyentes.

Àngels Barceló en los estudios de la Cadena SER. Cadena SER

La noticia ha supuesto un auténtico terremoto dentro de los medios y ha provocado numerosas reacciones tanto de compañeros como de oyentes.

Durante el programa de este lunes, la catalana llegó incluso a emocionarse al escuchar los mensajes de despedida de parte de la audiencia, que la definieron como "imprescindible" y como un auténtico "faro" del periodismo radiofónico español.

Pero más allá de su carrera frente al micrófono, Àngels Barceló también ha construido una sólida estabilidad económica. La periodista es administradora única de la productora Lunic Audiovisuals SL, una empresa con sede en el Maresme y presencia también en Baleares que cuenta con un activo superior a 1,4 millones de euros.

Aunque la productora no desarrolla actualmente una actividad especialmente visible, sí refleja el importante patrimonio acumulado por la comunicadora después de más de cuatro décadas de trayectoria entre radio y televisión.

Un éxito profesional que se ha traducido también en una cómoda situación financiera alejada del foco mediático.

A lo largo de su carrera, Barceló ha pasado por algunos de los formatos más importantes del periodismo español. Informativos televisivos, grandes coberturas internacionales y programas emblemáticos como Hora 25, A vivir que son dos días o Hoy por Hoy han consolidado una figura clave dentro de la comunicación en España.

Àngels Barceló

Además, su salida de la SER coincide con una etapa de transformación personal y profesional. Ahora la periodista podrá disfrutar de una vida más tranquila, con más tiempo para compartir momentos junto a su hija Clara lejos de la presión diaria de la radio en directo.

Aunque por el momento la de la Cadena Ser no ha aclarado cuáles son sus planes a partir de septiembre, todo apunta a que podría tomarse un descanso tras años de enorme exposición y ritmo frenético diario.