Andrés Iniesta: "Mi padre era albañil y ahorró 3 meses para poder comprarme mis primeras botas de fútbol con 12 años"

Todos recordamos el minuto 116 en el Soccer City de Johannesburgo. El control, el silencio absoluto de todo un país, el derechazo que perforó la red de la portería de Maarten Stekelenburg y el grito de júbilo que nos coronó como campeones del mundo.

Andrés Iniesta es, para la memoria colectiva, sinónimo de gloria eterna, de éxito y de la época dorada del fútbol español. Sin embargo, para entender la grandeza del hombre que tocó el cielo en Sudáfrica, hay que bajar a la tierra.

Concretamente, a las calles de Fuentealbilla y a los sacrificios invisibles de una familia de clase obrera.

Detrás del genio del balón no hay una historia de privilegios o academias de élite desde la cuna, sino el relato humano y descarnado de unos padres que se dejaron el alma para que su hijo pudiera soñar.

El propio Andrés lo ha resumido en más de una ocasión con una frase que emociona y encoge el corazón a partes iguales: "Mi padre era albañil y ahorró tres meses para poder comprarme mis primeras botas de fútbol con 12 años".

En la España de principios de los noventa, la vida en un pequeño pueblo de Albacete no entendía de lujos.

José Antonio Iniesta, albañil de profesión, se ganaba el jornal a base de madrugones y un tremendo desgaste físico, mientras María Luján, su madre, se multiplicaba para mantener a flote la economía familiar.

En aquella casa no sobraba nada. Cada peseta estaba destinada a lo estrictamente necesario. Pero aquel niño tímido, bajito y pálido, tenía un don con el balón en los pies que no se podía ignorar.

Cuando Andrés tenía 12 años, unas buenas botas de fútbol no eran solo una herramienta de juego, eran casi un artículo de lujo.

Las famosas Adidas Predator, las que calzaban los grandes ídolos de Primera División en la época, costaban una pequeña fortuna inasumible para un hogar humilde. Pero José Antonio sabía que su hijo las necesitaba, no por capricho, sino porque aquel niño sentía el fútbol de una forma diferente.

Durante tres largos meses, el padre apartó pacientemente parte de su sueldo de la obra, privándose de cualquier pequeño respiro, única y exclusivamente para poder regalarle aquel ansiado par.

Ese gesto silencioso lo cambió todo. No fueron unas simples zapatillas con tacos; fueron el símbolo del amor incondicional y de la confianza ciega de un padre obrero.

Cuando Iniesta hizo las maletas poco después para poner rumbo a La Masía del FC Barcelona (un viaje en coche marcado por las lágrimas y el desgarro tremendo de separarse de los suyos), llevaba consigo mucho más que ropa en el equipaje.

Llevaba el peso y la responsabilidad de los meses que su padre pasó ahorrando y el sudor de la frente de su familia.

Hoy, convertido en una leyenda del deporte, el mítico '8' jamás ha olvidado el olor a cemento y las manos curtidas de José Antonio. Esa infancia austera y consciente forjó la personalidad del jugador más elegante que ha dado nuestro país: perfil bajo, respeto absoluto por el rival y una ética de trabajo intachable.

El éxito rotundo de Iniesta no se explica solo a través de su talento innato. Se entiende recordando que, mucho antes de levantar la Copa del Mundo y de ser ovacionado de pie en los estadios más imponentes del planeta, hubo un niño de Fuentealbilla que aprendió que la magia en el campo se paga con el esfuerzo de la familia.

Y esas primeras botas, financiadas a plazos con el sudor de un albañil, valen hoy mucho más que todos los trofeos del mundo.