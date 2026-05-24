Daniel Kahneman, psicólogo: "Las mujeres encuentran más la felicidad en las actividades diarias que en los ingresos"

El ser humano suele pasar la vida entera persiguiendo un ideal de felicidad edificado sobre grandes hitos: el ansiado ascenso profesional, la boda de ensueño, la casa en la costa o una cuenta bancaria con demasiados ceros.

Sin embargo, la evidencia científica lleva años advirtiendo que, quizás, se está buscando en el lugar equivocado.

Daniel Kahneman, el brillante psicólogo que transformó la comprensión de la toma de decisiones y fue galardonado con un Premio Nobel de Economía, dejó una profunda reflexión que invita a replantear la manera de vivir.

Según sus propias palabras: "La única perspectiva que podemos adoptar cuando pensamos en nuestras vidas es la del recuerdo. Los gustos y decisiones están modelados por los recuerdos, y los recuerdos pueden ser falsos".

Los especialistas en comportamiento que analizan la obra de Kahneman coinciden en que, en esta afirmación tan sencilla, reside el verdadero núcleo de la insatisfacción contemporánea.

El genio israelí expuso que en la mente conviven dos entidades que a menudo entran en conflicto: el "yo que experimenta", aquel que vive y siente el momento presente minuto a minuto; y el "yo recuerda", la voz que evalúa la trayectoria vital en retrospectiva.

El drama radica en que este último suele comportarse como un tirano ciego. Construye la narrativa de la existencia basándose casi exclusivamente en los picos emocionales intensos y en cómo terminan las experiencias, ignorando por completo la abrumadora mayoría de la realidad cotidiana.

De este modo, el individuo cae en la trampa del autoengaño, tomando decisiones grandilocuentes únicamente para alimentar la vanidad de ese "yo que recuerda", sacrificando de paso el bienestar genuino y palpable del día a día.

Para aterrizar esta fascinante teoría en la vida real, Kahneman y su equipo de investigadores llevaron a cabo un revelador estudio con 900 mujeres trabajadoras.

El método fue implacable, se les pidió que fragmentaran su jornada en episodios muy cortos, describiendo con exactitud qué estaban haciendo y evaluando cómo se sentían en cada una de esas situaciones.

Las conclusiones derribaron por completo el mito del éxito material como motor de la plenitud. "La felicidad de estas mujeres está más en las actividades diarias y la calidad del sueño que en las circunstancias estables de la vida", concluyó el prestigioso psicólogo.

Los datos demostraron de forma incontestable que las circunstancias estables, como el nivel de ingresos, el prestigio laboral o el estado civil, tienen un impacto sorprendentemente marginal en el estado de ánimo diario.

Por el contrario, descubrieron que la verdadera alegría no albergaba un significado místico o inalcanzable, sino que se encontraba agazapada a plena vista en las rutinas más ordinarias.

Si la felicidad no es una meta abstracta y lejana, la ciencia señala con precisión dónde se debe cultivar el bienestar.

Reside en aspectos tan terrenales y menospreciados como el control sobre el propio tiempo; tener autonomía sobre cómo se invierten las horas influye más en la satisfacción inmediata que ganar la lotería.

Reside también en la calidad del descanso, pues un sueño profundo y reparador dictamina el buen humor con mucha mayor firmeza que la compra de un vehículo de lujo.

Y, por supuesto, habita en las interacciones humanas, una charla informal, compartir un café con un compañero de trabajo o disfrutar de una cena sin prisas en familia generan el verdadero bienestar sostenido.

Kahneman y la psicología del juicio y la toma de decisiones

En definitiva, la gran lección que deja el legado de Kahneman es una invitación urgente a reescribir la cotidianidad. Resulta fundamental dejar de planificar la vida con el único propósito de acumular recuerdos excepcionales para el álbum de fotos o las redes sociales.

La felicidad no es un hito estático que espera al final del camino, sino una pura artesanía diaria. Se trata de organizar mejor la mañana de un martes cualquiera, de elegir conscientemente con quién pasar las horas muertas y de aprender a valorar el descanso.

Al final del día, la vida no es más que la suma de los momentos ordinarios. La verdadera cuestión es cuánta atención se presta a la forma en que se viven.