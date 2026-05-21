El pueblo ideal para comer las mejores croquetas: a 1 hora de Madrid con cascadas impresionantes y puente del siglo XVIII

Sierra de Guadarrama, el refugio natural a una hora de Sol donde respira la Comunidad de Madrid

La montaña aparece de repente, inmensa y silenciosa, marcando el horizonte con una presencia que cambia el ritmo de todo. El aire se vuelve más limpio, los pinares cubren las laderas y el paisaje invita a detenerse.

Senderos, caminos y miradores atraviesan un entorno donde la naturaleza domina sin esfuerzo. Aquí, el sonido del viento entre los árboles y la calma de la sierra crean una sensación de refugio.

Ese lugar es Guadarrama, una puerta a la sierra madrileña donde montaña, naturaleza y tranquilidad se unen en un paisaje tan cercano como profundamente evocador.

Se sitúa a tan solo 50 km de la capital, lejos del bullicio del centro y la modernidad y es el ejemplo perfecto de cómo en una misma ciudad pueden encontrarse y convivir diferentes entornos.

Con alrededor de 16.500 habitantes, Guadarrama es uno de los pueblos más pintorescos y bonitos de la sierra que combina historia y un entorno natural privilegiado dentro de la Sierra de Guadarrama.

Los primeros asentamientos humanos se remontan al neolítico, con yacimientos arqueológicos que atestiguan la presencia de pastores que vivían en cuevas y riscos.

También existen vestigios de civilizaciones posteriores, romanos, visigodos y musulmanes. De estos últimos procede el nombre "Guadarrama", "río de las arenas".

Al ser una tierra fronteriza, durante más de tres siglos fueron frecuentes los enfrentamientos entre Madrid y Segovia por hacerse con la propiedad de la comarca.

Su casco histórico

Pasear por el casco histórico de Guadarrama es todo un placer por lo pintoresco del lugar. Sus calles empedradas, plazas acogedoras y edificios de granito conforman un ambiente tranquilo y auténtico, típico de los pueblos de la sierra madrileña.

El centro neurálgico es su Plaza Mayor, una plaza octogonal empedrada con un olmo centenario en su interior. En ella se encuentra el Ayuntamiento, un edificio moderno reconstruido tras la Guerra Civil.

La Fuente de los Caños es una de las joyas del pueblo. Esta fuente de estilo neoclásico fue construida para embellecer el Camino Real de Castilla, la antigua ruta que unía Madrid con Castilla.

Aunque su principal monumento es la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, un templo que antes de tener culto fue almacén de granos.

Visita también su puente del Rosario, una edificación histórica del siglo XVIII que salva el cauce del Río Guadarrama. No debe faltar tu visita por el Paseo de la Alameda, un paseo arbolado con un balneario histórico y una colonia de viviendas.

La joya de la corona

Sin duda, Guadarrama recibe tantos viajeros por su gran atractivo, su entorno natural. El municipio está integrado en la comarca de la Sierra de Guadarrama y cuenta con acceso directo al Parque Nacional.

Uno de los parajes más visitados es el embalse de La Jarosa, un valle que ofrece infinidad de actividades para hacer como senderismo, ciclismo, pesca...

Si lo deseas, en tu paseo también podrás disfrutar de visitas guiadas que recorren búnkeres y fortines utilizados durante la Guerra Civil.

Termina tu visita disfrutando de su gastronomía. Si hay algo por lo que se ha hecho famoso Guadarrama es por sus deliciosas croquetas.

El lugar donde se preparan las mejores es, sin duda, el Restaurante la Chimenea. Podrás probarlas de jamón, queso azul o huevos con chorizo.

Las croquetas son caseras y auténticas y, además de este plato, también se especializan en carnes a la brasa y postres caseros.