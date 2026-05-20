Dani Carvajal: "El fútbol de élite te da mucho dinero, pero es importante saber gestionarlo. Mi objetivo ha sido diversificar"

Detrás de la imagen de éxito, títulos y reconocimiento internacional que rodea al fútbol profesional, también existe una realidad económica compleja que obliga a muchos deportistas a pensar en el futuro mucho antes de que termine su carrera.

Precisamente esta visión es la que ha defendido en varias ocasiones Dani Carvajal, uno de los futbolistas españoles más consolidados de la última década.

Convertido en pieza clave del Real Madrid y habitual de la Selección Española, el deportista ha construido una trayectoria marcada por el éxito deportivo, los títulos internacionales y una estabilidad económica que pocos jugadores alcanzan.

Dani Carvajal, con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Europa Press

Sin embargo, lejos de limitarse a disfrutar de los enormes ingresos que genera el fútbol de élite, el lateral derecho ha mostrado una actitud estratégica respecto al dinero.

"Es muy importante saber gestionar el dinero que se gana porque al final somos jóvenes, ganas mucho dinero en poco tiempo y hay que saber administrarlo", explicó ante los periodistas.

El de Leganés es consciente que la carrera futbolística tiene una duración limitada y que la estabilidad económica a largo plazo depende muchas veces de las decisiones financieras que se tomen durante los años de más éxito.

Ahora más que nunca y, tras su salida del Real Madrid, el defensa debe mirar al futuro y seguir el camino empresarial que ya estableció en su momento para cuando llegue la retirada final.

Dani Carvajal dedica su gol a la grada EFE

En alguna que otra ocasión el futbolista ha advertido de los riesgos de no administrar correctamente grandes cantidades de dinero a edades tempranas: "Salen muchas noticias de que deportistas profesionales tanto en el fútbol como en baloncesto en cinco o diez años están arruinados".

Precisamente por eso, el del club blanco ha apostado por diversificar inversiones y construir un patrimonio sólido más allá del fútbol.

A sus 34 años, posee inversiones en el ladrillo a través de la sociedad Danpanma 92 Inversiones SL., que el pasado año elevó su capital social a 5.074.250 euros.

Dani Carvajal y Daphne Cañizares en un evento Gtres

El futbolista gestiona a través de esta sociedad propiedades en Valdemarín, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Puçol, Boadilla del Monte y Madrid centro.

También es dueño de una consultora boutique, Blossom Home Design, especializada en estrategia y negocio inmobiliario, análisis de oportunidades de inversión y gestión integral de proyectos.

Es una empresa pensada por y para deportistas, ya que no solo ofrece ayuda en las inversiones financieras, sino que también se encarga de la ejecución de obra nueva, reformas o decoración de interiores.

Además, Carvajal cuenta con otra gran inmobiliaria que administra oficialmente de forma conjunta con su cuñada, Melanie Cañizares, desde abril de 2023: Trilanda 92 Inversiones, que maneja un activo de 15 millones de euros y en el pasado ejercicio facturó cerca de 600.000 euros.

Más allá del ladrillo, también participa en Toteemi, una start up centrada en optimizar el entrenamiento deportivo aprovechando el potencial de la inteligencia artificial y el análisis de datos.