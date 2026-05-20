Blanca Suárez: "Tengo unos magníficos ahorros y una hipoteca a plazo fijo, pero estoy a punto de cancelarla"

Cuando hablamos de Blanca Suárez, resulta inevitable pensar en una de las actrices más reconocidas y consolidadas de su generación.

Dueña de una trayectoria construida con discreción, constancia y una enorme capacidad interpretativa, Blanca ha conseguido convertirse en uno de los rostros más importantes del cine.

Desde sus primeros trabajos hasta sus papeles más recientes, la madrileña ha sabido evolucionar profesionalmente sin perder nunca esa imagen elegante y reservada que tanto la caracteriza.

Blanca Suárez GTRES

A lo largo de los años, la intérprete ha protagonizado algunas de las producciones más populares de la ficción española, consolidando una carrera marcada por el éxito. Sin embargo, más allá de la fama, Suárez ha demostrado tener una visión a largo plazo sobre el dinero y su patrimonio.

Precisamente esta faceta la detalló en una entrevista que concedió en el programa de La Resistencia, donde la intérprete sorprendió al hablar con total sinceridad sobre su situación económica.

"Voy bien de dinero en el banco, tengo buenos ahorros. Estoy a punto de cancelar la hipoteca. Lo puse a plazo fijo y fue un gran acierto, la verdad, porque ahora mismo te da unas hostias...", confesó la actriz en el espacio.

Sus palabras reflejan una realidad muy distinta a la imagen de descontrol financiero o excesos que a menudo rodean al mundo de la fama.

La actriz explicó además que siempre ha intentado mantener una relación muy consciente con el dinero, priorizando la estabilidad y el futuro por encima de los lujos innecesarios.

La actriz, Blanca Suárez, en conversación con EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

Reflejo de ello es su patrimonio inmobiliario. Desde 2016, vive en una de las zonas más lujosas de la capital, el Barrio Salamanca. El piso que ostenta mide más de 200 metros cuadrados y se divide en tres plantas con una gran terraza con piscina. Cuando lo compró, el precio rondaba los 800.000 euros.

No es este el único piso que tiene en propiedad, el otro se encuentra en la Plaza de Toros de Las Ventas, concretamente en Manuel Becerra, y cuenta con 97 metros cuadrados.

Cuenta con dos habitaciones, dos baños y una cocina con isla integrada en el salón. La cantante Aitana estuvo viviendo aquí un tiempo cuando se mudó de Barcelona a Madrid.

Más allá del valor económico de sus propiedades, lo que más llama la atención es la manera en la que la actriz habla sobre su dinero. En lugar de presumir de sus cifras o adquisiciones, Suárez suele referirse a la importancia de la tranquilidad financiera y de construir una estabilidad que le permita afrontar el futuro.