El municipio ideal para visitar en primavera: 825 habitantes, casas de piedra, palacio del siglo XVII y enormes pinares

Una plaza en Vinuesa Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Imagina un pueblo donde la piedra y la madera se mezclan con el verde infinito de los pinares, creando una estampa serena que parece detenida en el tiempo.

El aire huele a bosque húmedo y el silencio solo se rompe con le sonido lejano del agua y el viento entre los árboles.

Las calles conservan la calma de los lugares que han aprendido a vivir al ritmo de la naturaleza. Balcones tradicionales, fachadas nobles y plazas tranquilas dibujan un ambiente acogedor.

La belleza de Vinuesa Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Ese lugar es Vinuesa, un enclave donde la esencia de la montaña soriana y la belleza de sus paisajes crean una experiencia profundamente evocadora.

Ubicado en el corazón de la Sierra de Urbión, se alza esta joya indiscutible en la comarca de Pinares en Soria.

A 1.107 metros de altitud y con apenas 855 habitantes que custodian su esencia. este pueblo no es solo un Conjunto Histórico-Artístico, sino también un lienzo vivo.

Sus orígenes datan del Neolítico, con restos de cabañascirculares que hablan de comunidades primitivas adaptadas al duro entorno piraniego.

Su casco histórico es un recorrido cronológico por piedra y madera, un recinto alargado sobre la loma que parece desafiar la gravedad.

Una de las calles del municipio Ayuntamiento de Vinuesa

Calles empedradas como Vallilengua o las que flanquean la Plaza Mayor serpentean entre casonas del siglo XVII y XVIII, erguidas en pizarra y sillar.

En el centro late la Plaza Mayor, presidida por la Ermita de la Soledad, un templo barroco de 1755. Frente al Ayuntamiento renacentista, la iglesia de Nuestra Señora del Pino destaca por su campanario. Comenzó a construirse en el siglo XVI bajo las órdenes de uno de los arquitectos de las torres del Monasterio del Escorial.

No pasan desapercibidos sus palacios; el de don Pedro de Neyla, con patio renacentista y blasón solariego, y el de los Marqueses de Vilueña.

Otra de las paradas obligatorias es la Casa de los Ramos, de 1778, con un característico y bonito balcón de madera, que está considerada el mejor ejemplo de arquitectura pinariega.

El lavadero refleja la importancia que la ganadería lanar trashumante tuvo durante la Edad Media. El río Remonicio es el encargado de proporcionar un caudal limpio de agua durante todo el año.

El lavadero Ayuntamiento de Vinuesa

No hay que olvidar que, gracias a sus pinares, cuentan con una importante tradición micológica. Hay una gran variedad de setas con un espectacular sabor que forman parte de algunos de los platos más tradicionales de la provincia.

Vinuesa presume de ser puerta de la Laguna Negra y la Playa Pita, parajes que inspiraron a Antonio Machado y atraen a senderistas.

Imagen del municipio soriano de Vinuesa Perfil oficial de Vinuesa

Si quieres saborear su alma, deberás probar su caldereta de cordero, cocida a fuego lento en cazuela de barro y acompañada de una limonada visontina; vino tinto, limón, azúcar y canela. De postre, yemas de huevo caseras o requesón con miel de la zona.

El encanto de Vinuesa es bien conocido por los Reyes. En julio de 2020, Felipe VI y Letizia visitaron este pueblo como parte de su gira autonómica tras el confinamiento por la pandemia. Durante su estancia, recorrieron sus calles y se reunieron con representantes del sector maderero y ganadero en el Palacio de los Marqueses de Vilueña.