El municipio español donde veranea Manel Fuentes: 3.000 habitantes, Conjunto Histórico-Artístico e iglesia del siglo XVI

Acostumbrado a los focos, al ritmo frenético del directo y a liderar la noche televisiva con Tu cara me suena, Manel Fuentes necesita, como cualquier persona, pulsar el botón de pausa.

Lejos de los inmensos platós de televisión y del ruido mediático de la ciudad, el periodista y presentador catalán tiene su propio oasis particular.

Un lugar donde el reloj parece detenerse, la agenda pierde importancia y la brisa del Mediterráneo se encarga de curarlo todo.

Ese rincón mágico no es otro que Cadaqués. La joya indiscutible de la Costa Brava se ha convertido desde hace décadas en su refugio predilecto para desconectar, recargar pilas y disfrutar de los suyos en la más absoluta intimidad.

Llegar a este pintoresco municipio de la comarca gerundense del Alto Ampurdán ya es toda una declaración de intenciones. Con una población que apenas roza los 3.000 habitantes censados durante el invierno, el pueblo se aferra con uñas y dientes a su alma de viejo pueblo de pescadores.

Sus famosas y serpeantes carreteras a través de la montaña, temidas por algunos y amadas por otros, actúan como una frontera natural. Una barrera que aísla al pueblo de las masificaciones y mantiene casi intacta su pura esencia marinera.

Cadaqués enamora a primera vista y el presentador de Antena 3 cayó rendido a sus encantos hace mucho tiempo.

Cadaqués

No es un secreto que este enclave posee un magnetismo especial. No en vano, el mismísimo Salvador Dalí lo eligió para establecer su residencia y dar rienda suelta a su genio creativo en la vecina calle de Portlligat.

Para Manel Fuentes, perderse por su laberinto de callejuelas empedradas es uno de los mayores lujos de sus vacaciones. Pasear por su casco antiguo es adentrarse en un museo al aire libre y le valió la merecida declaración de Conjunto Histórico-Artístico.

Pasear entre sus icónicas casas blancas de puertas azules, adornadas con coloridas buganvillas, le permite recuperar esa ansiada cotidianidad que a veces arrebata la fama.

Coronando este paisaje de ensueño se erige la imponente iglesia de Santa María. Este templo del siglo XVI es el corazón histórico del municipio y una parada obligatoria en los paseos de desconexión del periodista.

Cadaqués

En estas calles, el presentador deja de ser la estrella televisiva que entra cada viernes en millones de hogares. Aquí es simplemente Manel. Un vecino más que disfruta del ambiente bohemio, de un café matutino en las terrazas del paseo marítimo y de las charlas relajadas escuchando el sonido de las olas y las gaviotas.

Suele compartir estos días de sosiego junto a su mujer, la también periodista Clara Cabezas, y sus dos hijos, Max y Mika. Juntos han encontrado en esta localidad costera el escenario perfecto para forjar recuerdos familiares lejos de las cámaras.

El entorno natural que rodea al municipio es otro de los grandes atractivos que atrapan al comunicador. El imponente Parque Natural del Cap de Creus ofrece un paisaje casi lunar e indomable, moldeado a su antojo durante siglos por la fuerza de la tramuntana.

Un paraje idóneo para recorrer senderos escarpados y respirar aire puro frente a la inmensidad del horizonte. Las pequeñas calas escondidas, de cantos rodados y aguas profundas y cristalinas, son el telón de fondo de su descanso estival.

Rincones rocosos donde el sol se disfruta de otra manera, leyendo sin mirar la hora o, por qué no, afinando su inseparable guitarra al ritmo de su adorado Bruce Springsteen.

Tampoco falta el homenaje al paladar. En este recóndito enclave, la gastronomía local es sagrada. Saborear un auténtico suquet de peix con pescado de lonja bajo la atenta mirada de la icónica iglesia de Santa María es un privilegio al que Fuentes no está dispuesto a renunciar.

Lejos de las grandes ostentaciones y lujos desmedidos que frecuentan otras celebridades patrias, el santuario del popular presentador brilla por su sencillez.

Cadaqués le ofrece la paz, la cultura y esa innegable belleza salvaje que solo conservan los lugares que, afortunadamente, tienen alma propia.