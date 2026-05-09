El refugio de Andreu Buenafuente en un pueblo de 5.000 habitantes: castillo medieval del siglo XI y 450 m2 con jardín y piscina

Cuando las luces del plató se apagan y el aplauso del público se desvanece, Andreu Buenafuente busca algo que la fama a menudo arrebata, el anonimato y el silencio absoluto.

Lejos de los focos, de las prisas de Madrid y del constante bullicio del centro de Barcelona, el queridísimo comunicador catalán tiene su propio edén particular.

Un escondite inexpugnable donde no es una estrella de la televisión, sino un vecino más. Este santuario personal es un refugio que comparte con su gran pilar, su mujer, también humorista y actriz Silvia Abril, y la hija adolescente que tienen en común, Joana.

El lugar elegido por el fundador de la productora El Terrat para establecer su fortaleza familiar no es otro que Cabrera de Mar, un exclusivo y pintoresco municipio situado en la codiciada comarca del Maresme (Barcelona).

Con una población que apenas roza los 5.000 habitantes, esta pequeña y tranquila localidad se alza como el enclave perfecto para quienes buscan un estilo de vida relajado sin renunciar a la buena comunicación con la Ciudad Condal.

Lo que hace verdaderamente único a este rincón costero es su fusión perfecta entre mar y montaña, pero sobre todo, su patrimonio. Cabrera de Mar respira historia por los cuatro costados y la gran joya que domina y protege el municipio desde las alturas es el imponente Castillo de Burriac.

Se trata de una fascinante fortaleza medieval de la que se tiene constancia desde el siglo XI. Un monumento imponente, declarado Bien de Interés Cultural, que corona la montaña y ofrece a los vecinos unas vistas panorámicas de ensueño sobre la inmensidad del Mar Mediterráneo.

Castillo de Burriac

A los pies de tanta historia, resguardada de cualquier mirada indiscreta, se erige la impresionante propiedad de Buenafuente y Abril. Un chalé de dimensiones envidiables que refleja a a perfección el espíritu de la pareja: un hogar cálido, lleno de vida y volcado hacia el exterior.

La vivienda cuenta con unos espectaculares 450 metros cuadrados construidos, pensados meticulosamente para garantizar el descanso de la familia. Los espacios diáfanos dominan un interior que está constantemente bañado por la inconfundible luz natural del litoral catalán.

Cabrera de Mar

Pero, sin lugar a dudas, el verdadero lujo de esta propiedad se encuentra de puertas para afuera. La casa se levanta sobre una extensa parcela que funciona como un auténtico oasis privado. Un frondoso jardín perimetral actúa como barrera natural, garantizando una privacidad absoluta.

En este paraíso exterior reina una gran piscina, que se convierte en el epicentro de la vida familiar durante los calurosos meses de verano. Es en sus exteriores, en un cuidado porche rodeado de vegetación, donde el matrimonio organiza cenas íntimas y desconecta por completo.

Además, esta inmensa propiedad es también el rincón más personal del presentador. En la tranquilidad de Cabrera de Mar, alejado del ruido mediático, Andreu da rienda suelta a su afición más desconocida: la pintura. Un remanso de paz de 450 m2 donde el indiscutible rey del late night cambia el micrófono por el lienzo.