El pueblo español perfecto para recorrer a pie: 1.000 habitantes y un castillo del siglo XV que alberga una iglesia

Turégano y su castillo al fondo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por la Diputación de Segovia

El tiempo se diluye en algunos lugares hasta casi desaparecer. Hay rincones donde el silencio pesa más que las palabras y donde cada piedra parece guardar una historia que no necesita ser contada en voz alta.

Calles tranquilas, muros antiguos y una calma que invita a detenerse convierten el paseo en una experiencia pausada, casi íntima. No es solo un escenario detenido en el pasado, sino un espacio donde la historia sigue latiendo con discreción.

En verano, ese ritmo sereno se transforma y la vida se multiplica, llenando de pasos y voces cada rincón. Aun así, Turégano conserva su esencia, esa que lo convierte en un lugar donde el tiempo nunca termina de marcharse.

Vista de la ciudad desde el castillo de Turégano iStock

En este precioso enclave de la provincia de Segovia no hacen falta las prisas, solo tiempo para poder admirar cómo la historia y la vida cotidiana se entrelazan de forma muy castellana.

Integrado en el Parque Natural de las Hoces del Duratón, es un pequeño pueblo de unos 1.000 habitantes que conserva entre sus calles un gran atractivo para el turismo rural.

Su gran emblema es su castillo medieval del siglo XV. Declarado Monumento Histórico-Artístico, fue levantado sobre estructuras anteriores, con orígenes celtibéricos y romanos.

Lo más singular es que la fortaleza envuelve y alberga en su interior la iglesia de San Miguel, una iglesia románica del siglo XII. Esta simbiosis arquitectónica es un fenómeno tan inusual que convierte al conjunto en un ejemplo prácticamente único en España.

El castillo de Turégano, Segovia, España. iStock

Además del castillo-iglesia, en el pueblo destaca la iglesia de Santiago, también Monumento Histórico-Artístico, con una piedra bautismal muy singular.

Su casco histórico es un entramado medieval muy compacto, con calles estrechas y edificios antiguos. El centro está organizado alrededor de la Plaza de España, llamada la de "los cinco Postes", y del camino que une las iglesias de San Miguel y Santiago.

Si paseas por sus calles podrás ver cómo hoy en día se conservan varios pilones o caños de piedra que abastecían de agua al pueblo y al ganado. Algunos de ellos siguen funcionando hoy y hasta se usan en emergencias.

Y lo que no puedes perderte es su barrio judío, una de las partes más sugerentes del pueblo. Hoy en día se integra totalmente en el barrio cristiano de Santiago.

La antigua judería estaba formada por un pequeño triángulo de vías estrechas y patios. La sinagoga se alzaba en la calle Obispo Miranda, hoy ocupada por la casa parroquial.

Plaza de España en Turégano, Segovia. iStock

Con todo esto, Turégano se queda en la memoria como uno de esos pueblos pequeños donde la historia parece condensarse en cada piedra: su castillo-iglesia, su antigua judería y sus pilones de piedra son la fusión de lo medieval con la actualidad.

Es un rincón de Castilla donde la contemplación invita a andar despacio, a mirar hacia arriba y hacia adentro, y a sentir que el pasado no ha pasado del todo, sino que se ha asentado en las calles, las fiestas y la mirada de quienes allí habitan.