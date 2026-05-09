El Gran Wyoming: "Llevo 30 años trabajando y he ganado mucho dinero. Tengo 20 pisos y no debo nada a Hacienda"

José Miguel Monzón Navarro, el eterno Gran Wyoming, ha vuelto a situarse en el centro de la conversación pública y esta vez no ha sido por sus ácidos guiones en El Intermedio.

Con la transparencia y el desparpajo que le caracterizan, el presentador actualizó las cifras de su patrimonio personal, dejando una frase que ya se ha vuelto viral: "Llevo 30 años trabajando y he ganado mucho dinero. Tengo 20 pisos y no debo nada a Hacienda".

En un ecosistema mediático donde las celebridades suelen esquivar las preguntas sobre su cuenta corriente, Wyoming rompe el tabú. Su mensaje es directo y busca zanjar cualquier tipo de especulación sobre el origen o la gestión de su fortuna.

Durante años, la cifra de los 19 pisos en Madrid fue el número mágico que sus detractores utilizaban para cuestionar su coherencia ideológica. Sin embargo, el comunicador ha actualizado la cuenta a 20 propiedades, tratándolo no como un secreto inconfesable, sino como el resultado lógico de una carrera de fondo.

Wyoming no es un recién llegado al éxito. Son 30 años en la primera línea del entretenimiento, desde sus inicios en la música y el cine hasta su consolidación como el rostro principal de laSexta, lo que le ha permitido amasar un capital que ha decidido reinvertir en el mercado inmobiliario madrileño.

Para él, comprar ladrillo no es solo una inversión, sino una forma de dar salida a unos ingresos que, según recalca, siempre han pasado por el filtro de la Agencia Tributaria.

Si algo destaca en sus recientes declaraciones es el énfasis en su pulcritud fiscal. En un contexto donde otros rostros conocidos han tenido problemas con el fisco o han buscado refugio en paraísos fiscales, Wyoming saca pecho de su compromiso con los servicios públicos.

"He ganado mucho dinero y lo he invertido en lo que he querido. No he robado a nadie ni debo nada a Hacienda", afirmó con rotundidad. El presentador explica que, tras cumplir religiosamente con sus elevadas obligaciones tributarias, el dinero restante es suyo para gestionarlo como considere oportuno.

Esta postura le sirve de escudo antes quienes intentan usar su riqueza como un arma arrojadiza; para Wyoming, ser rico no está reñido con defender una fiscalidad progresiva, siempre y cuando se juegue limpio con las arcas del Estado. "Hacienda me ha dado unos palos de miedo. He pagado lo que me han pedido y ya está. No soy un defraudador, simplemente ellos interpretan que debo pagar de una forma y yo lo hacía de otra", apostilló.

La trayectoria de Wyoming es, en sí misma, una lección de reinvención. El joven médico que decidió cambiar la bata por la guitarra y el humor nunca imaginó que terminaría convirtiéndose en uno de los inversores más sólidos del panorama artístico español.

Su patrimonio no nace de la especulación rápida ni de herencias, sino de una presencia constante en televisión, radio, libros y giras musicales. "Tengo mucho dinero, pero no tanto como dicen. Lo que pasa es que si me compro un piso, sale en el telediario; si se lo compra otro, no pasa nada", afirmó en The Objective.

Al final del día, la figura de El Gran Wyoming sigue fascinando al público por su capacidad de habitar dos mundos: el del crítico feroz del sistema y el del inversor de éxito que no pide perdón por sus logros financieros.

Con 20 pisos en cartera y las cuentas liquidadas con el Estado, el presentador demuestra que la mejor manera de responder a la polémica es con una dosis masiva de realidad y transparencia.