La ciudad Patrimonio de la Humanidad mejor conservada: acueducto romano, catedral del s. XVI y un castillo estilo Disney

Pocas ciudades en el mundo pueden presumir de concentrar tres milenios de civilización en un recorrido que apenas supera los dos kilómetros.

Segovia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, se ha consolidado como una de las ciudades mejor conservadas de la Península.

Este lugar es un auténtico museo al aire libre que permite al visitante desayunar bajo la ingeniería romana, almorzar frente a la majestuosidad gótica y ver atardecer en un alcázar que parece extraído de un cuento de animación.

Acueducto de Segovia. Turismo de Segovia.

Acueducto del siglo I

El punto de partida obligado es el Acueducto romano. Esta obra maestra del siglo I, que atraviesa la Plaza del Azoguejo, sigue asombrando por sus 167 arcos construidos con sillares de granito unidos exclusivamente por el equilibrio de fuerzas, sin una gota de cemento.

Con sus 28 metros de altura, sirve de puerta de entrada al casco histórico, donde el viajero inicia un ascenso por calles empedradas que guardan secretos en cada esquina, como la Casa de los Picos y su singular fachada de puntas de diamante.

Catedral de Segovia. Turismo de Segovia.

Catedral del siglo XVI

A mitad de camino, la silueta de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción domina el centro histórico.

Conocida como "La Dama de las Catedrales" por su elegancia y dimensiones, este templo de estilo gótico tardío es una parada esencial para comprender el esplendor castellano del siglo XVI.

Justo detrás, el barrio judío (la Judería) ofrece el contrapunto perfecto: un laberinto de callejuelas estrechas y patios escondidos que conservan la esencia de la comunidad hebrea que habitó la ciudad.

El edificio más destacado de esta parte de la ciudad es la antigua Sinagoga Mayor -hoy Convento del Corpus Christi-. Una verdadera joya arquitectónica.

Iglesia de San Martín, en Segovia, declarada Bien de Interés Cultural. Turismo de Segovia.

En el centro histórico, también merece una visita la iglesia de San Martín, declarada Bien de Interés Cultural.

Este templo, un compendio del románico castellano, cuenta con un triple atrio de columnas y tres ábsides, una torre mudéjar que ocupa el espacio del cimborrio.

Son de especial interés también los capiteles labrados, la placa de mármol con la efigie de San Martín situada en el exterior del ábside y las cuatro estatuas columna de la fachada.

En su interior se pueden contemplar un tríptico del pintor flamenco Adrián Isembrandt, varias pinturas del primitivo castellano conocido como Maestro de las 11.000 vírgenes, un Cristo yacente atribuido a Gregorio Fernández y un San Francisco de Pedro de Mena.

El Alcázar de Segovia

El broche de oro a esta jornada de visita lo pone el Alcázar de Segovia. Situado en la proa de la roca sobre la que se asienta la ciudad, este castillo-palacio es mundialmente famoso por su fisonomía de techos de pizarra y torres circulares, una estética tan fantástica que se le atribuye haber servido de inspiración para el diseño del castillo de Disney.

Recorrer su Sala del Trono o subir a la Torre de Juan II ofrece no solo un repaso por la vida de los Reyes Católicos, sino las mejores vistas de la Sierra de Guadarrama y el valle del Eresma.

Para completar la experiencia en un solo día, el visitante no puede abandonar la ciudad sin cumplir con el rito gastronómico por excelencia: el cochinillo asado.

Restaurantes centenarios a la sombra del Acueducto mantienen viva la tradición de cortar la carne con el borde de un plato, demostrando una ternura que es ya un símbolo de identidad.

Mesones centenarios

Los mesones centenarios que conforman el mapa gastronómico de la ciudad son auténticos templos del asado que han convertido la cocina en un ritual de estado. A la cabeza de este legado se sitúa el Mesón de Cándido (1905), una institución a los pies del Acueducto donde la cuarta generación de la familia mantiene vivo el icónico rito de partir el cochinillo con el canto de un plato.

A escasos metros, Casa Duque (1895) ostenta el orgullo de ser el decano de la ciudad, ofreciendo una experiencia señorial donde sus célebres judiones de La Granja compiten en protagonismo con el crujiente de sus asados.

Esta tríada de excelencia la completa el Mesón El Bernardino (1939) que, con más de ocho décadas de historia, combina las mejores vistas de la sierra con una fidelidad inquebrantable al recetario castellano.

Juntos, estos establecimientos no solo alimentan al viajero, sino que preservan un patrimonio inmaterial que convierte a Segovia en el epicentro mundial del horno de leña, demostrando que en esta ciudad la historia no solo se admira, sino que se degusta.

Segovia, con sus 51.000 habitantes, es el destino perfecto para una escapada de un día. No hace falta una semana para viajar en el tiempo; basta con caminar sus calles y dejarse llevar por el susurro de la piedra.