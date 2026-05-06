El municipio español donde veranea Juan y Medio: 800 habitantes, iglesia del siglo XVI y casas encaladas

La televisión exige un ritmo frenético y más aún cuando eres uno de los rostros más queridos y consolidados de la pequeña pantalla. Por eso, no es de extrañar que las grandes estrellas busquen su particular oasis para desconectar del estrés diario.

Para Juan y Medio, el incombustible y carismático presentador de Canal Sur, ese lugar no se encuentra en una exclusiva y masificada playa del litoral, sino en el corazón profundo de Andalucía. Su paraíso personal tiene nombre propio, Lúcar.

Ubicado en la ladera norte de la Sierra de las Estancias, en la comarca del Valle del Almanzora (Almería), este pintoresco municipio es el rincón donde Juan José Bautista Martín (el verdadero nombre del comunicador) nació, dio sus primeros pasos y al que siempre regresa cuando necesita apagar el teléfono y huir del ruido mediático.

Con una población que apenas roza los 800 habitantes, Lúcar es la viva imagen de la calma. Lejos de los lujos ostentosos, el verdadero valor de este pueblo reside en su autenticidad.

Sus calles estrechas, empinadas y de clara herencia morisca, conforman un laberinto de pintorescas casas encaladas que invitan al paseo sosegado.

Aquí, el tiempo parece haber echado el freno y la privacidad está garantizada por unos vecinos que ven al presentador no como a una súper estrella, sino como a uno más de la familia.

Uno de los grandes atractivos de este refugio almeriense, y sin duda el lugar estrella para combatir las altas temperaturas del verano, es la emblemática Balsa de Cela.

Lúcar, en Almería

Se trata de un manantial de aguas termales que brotan de la tierra y mantienen una temperatura constante de entre 22 y 24 grados durante todo el año. Este oasis, cuyas aguas dividen Lúcar y el municipio vecino de Tíjola, es un auténtico balneario al aire libre rodeado de zonas verdes donde desconectar se convierte en una obligación.

Pero el refugio de Juan y Medio no es solo agua; también es naturaleza en estado puro. El municipio está custodiado por el impresionante Monumento Natural de Piedra Lobera, una espectacular e imponente formación caliza que domina la Sierra de Lúcar.

Sus escarpadas paredes y la rica biodiversidad que alberga convierten a este entorno en el escenario ideal para respirar aire puro.

En el corazón del entramado urbano de Lúcar destaca la iglesia de Santa María, un templo del siglo XVI que guarda la historia de generaciones de vecinos. Es en estas calles donde late la vida sencilla que el presentador tanto reivindica en sus programas.

Iglesia de Santa María, en Lúcar

Juan y Medio, que siempre ha hecho gala de su inmenso cariño por las tradiciones, ejerce de orgulloso embajador de Lúcar allá por donde va.

Nunca ha renegado de sus raíces, demostrando que, aunque las cámaras y los platós requieran su presencia, su corazón sigue perteneciendo a este rincón blanco y silencioso de la geografía española. Un refugio perfecto, rural y cargado de encanto donde la estrella de la televisión vuelve a ser, simplemente, Juan.