El Caminito del Rey está bien, pero hay una ruta en Galicia que está repleta de acantilados, playas vírgenes y flora única

El buen tiempo invita a caminar y disfrutar del paisaje. Es una forma sencilla de despejar la mente, de oxigenar los pensamientos tras un largo día y recuperar la claridad paso a paso. Caminar no solo mueve el cuerpo, también ordena la cabeza y conecta con lo esencial.

Da igual el lugar, aunque todo cambia cuando el recorrido se abre entre naturaleza, playas y acantilados. El sonido del mar, el viento y la inmensidad del horizonte convierten cada paso en una experiencia intensa, más viva, donde el entorno forma parte del propio camino.

Ese lugar es O Camiño dos Faros, una ruta que recorre la costa gallega entre faros, acantilados y playas salvajes, perfectas para dejarse llevar, respirar profundo y redescubrir el placer de caminar.

Acantilados de la Costa da Morte en el Océano Atlántico en un día de verano con mar en calma iStock

Esta ruta de senderismo de unos 200 kilómetros recorre la costa da Morte, desde Malpica de Bergantiños hasta Finisterre.

Aunque su trazado moderno se ha organizado en las últimas décadas, el camino sigue viejos senderos que durante siglos usaron pescadores, marineros y aldeas que buscaban conectarse entre sí.

La esencia de esta ruta se resume en tres ideas principales: caminar lo más cerca posible del Atlántico, pasar por los faros que marcan el litoral y mantener un recorrido seguro y accesible, evitando tramos de costa inestables o peligrosos.

El nombre de la Costa da Morte tiene un origen trágico y geográfico muy real. Históricamente ha sido una de las zonas más temidas para la navegación debido a corrientes, rocas y temporales.

Ese pasado dramático dio lugar a dos hitos emblemáticos en el camino: el Cementerio dos Ingleses, donde reposan marineros británicos de buques hundidos en el siglo XIX, y la propia denominación de "Costa de muerte", vinculada a esa sucesión de naufragios.

Los faros que configuran el camino nacieron precisamente para evitar males mayores. El Faro de Vilán, por ejemplo, fue el primer faro eléctrico de España.

A lo largo del recorrido el caminante pasa por nueve faros que funcionan tanto hitos como geográficos como emocionales del camino.

El Camiño dos Faros se organiza en 8 etapas que discurren entre nueve pueblos costeros, con distancias que van desde los 18 km, la etapa más corta, hasta los 32 km, la etapa más larga.

En el camino se alternan acantilados espectaculares, playas vírgenes, dunas, mares de granito y antiguos poblados abandonados que dan un aire casi arqueológico al recorrido.

Uno de los rasgos más singulares de esta ruta es que no es un camino-espiritual jacobeo, pero muchos lo viven como un peregrinaje personal. El mar, los faros y la historia de los naufragios convierten el recorrido en una experiencia casi espiritual y reflexiva.

En suma, O Camiño dos Faros es mucho más que un sendero costero, es un recorrido por la historia y la belleza.