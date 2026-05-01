El pueblo de 480 habitantes que combina mar y montaña '2 en 1': podrás ir de la sierra a una playa de 1,3 km en solo 15 minutos

Lújar se encuentra a 93 kilómetros de la ciudad de Granada. Google Earth.

En la vertiente sur de la provincia de Granada, allí donde la montaña parece asomarse con vértigo al mar, se encuentra Lújar. Con apenas 480 habitantes, este municipio se ha convertido en el secreto mejor guardado para quienes buscan el equilibrio perfecto entre el aire puro de la sierra y la brisa marina.

Su ubicación estratégica permite una experiencia casi insólita: desayunar en un entorno de alta montaña y, tras un trayecto de apenas 15 minutos en coche, encontrarse pisando los 1,3 kilómetros de costa de la playa de Castell de Ferro.

El interés de Lújar no es solo su cercanía al mar, sino su impresionante valor natural e histórico.

Lújar, en la provincia de Granada. Ayuntamiento de Lújar.

Paisaje de montaña

El pueblo, de arquitectura típicamente alpujarreña con fachadas blancas y calles empinadas, está custodiado por la Sierra de Lújar, un macizo que alcanza los 1.840 metros de altitud en su cota máxima.

Y es que, si algo tiene de singular este municipio es, precisamente, su emplazamiento. Debido a su situación en la falda de la sierra que lleva su mismo nombre, el relieve del municipio es muy pronunciado.

El núcleo urbano está asentado en una ladera a 500 metros sobre el nivel del mar. Esto le proporciona un clima privilegiado, a medio camino entre la frescura de la montaña y la influencia marítima de costa granadina, también denominada Costa Tropical.

Justo por encima del pueblo, las cumbres de la Sierra de Lújar se elevan de forma espectacular hasta alcanzar los 1.840 metros de altitud en su punto más alto (el pico de Los Colorados).

Integrado en la comarca de la Costa Granadina, Lújar se encuentra a 93 kilómetros de la capital provincial. Turismo de Granada.

Esta diferencia de altitud en tan poca distancia permite que, desde el mismo pueblo, puedas disfrutar de vistas panorámicas que combinan los picos nevados de Sierra Nevada con el azul del mar Mediterráneo.

Entre sus tesoros naturales destaca su milenario alcornocal, uno de los más meridionales de Europa, que ofrece rutas de senderismo con vistas panorámicas donde, en días despejados, se llega a divisar la costa africana.

Arquitectónicamente, el centro del pueblo está presidido por la iglesia del Santo Cristo de la Cabrilla, un templo del siglo XVI que conserva el encanto mudéjar de la época.

Para el visitante que elige la zona de Lújar en Granada, la oferta se duplica. En la montaña, puede explorar las antiguas minas de la sierra o disfrutar de la gastronomía local basada en el vino de la Contraviesa.

Playa de Castell de Ferro, en Granada. Google Maps.

A 11 kilómetros de la playa

En la costa, a solo unos kilómetros, le espera el litoral de Gualchos-Castell de Ferro, donde la playa del Sotillo ofrece más de un kilómetro de extensión para el descanso.

La playa más cercana a Lújar, a tan solo 11 kilómetros de distancia, es la de Castell de Ferro, que pertenece al municipio de Gualchos. Llegar hasta ella, desde el corazón del municipio, toma unos 15-18 minutos, descendiendo por la carretera de montaña que conecta el pueblo con la costa.

Castell de Ferro es la salida natural de Lújar al mar. Es una playa de composición mixta (arena oscura y grava) que destaca por sus aguas cristalinas, ideales para el buceo y el snorkel debido a sus fondos rocosos.

Además, cuenta con el característico peñón y el castillo que domina la bahía, ofreciendo un contraste visual muy bonito entre la montaña de la que vienes y el Mediterráneo.

Este contraste geográfico convierte a Lújar en un destino excepcional que se ha consolidado como un refugio que ofrece, en un plazo de tiempo exprés, todos los encantos del mar y la montaña.