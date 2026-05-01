El municipio español donde veranea Emma García: 10.000 habitantes, palacio del siglo XVI y patrimonio medieval

Ni Maldivas, ni sofisticados hoteles en la Costa Azul. Para Emma García (51 años), el verdadero lujo no se mide en estrellas, sino en recuerdos y tranquilidad.

Cuando los focos de Fiesta se apagan y llegan las ansiadas vacaciones, la presentadora de Telecinco tiene claro su destino: Ordizia, su localidad natal y el rincón donde consigue despojarse del maquillaje y la presión de las audiencias.

Ubicado en el corazón de la comarca del Goierri, en Guipúzcoa, este municipio de poco más de 10.000 habitantes es el santuario personal de la periodista. Allí, Emma deja de ser la "reina de las tardes" para volver a ser la hija de Pilar y la vecina que pasea por las calles de piedra que la vieron crecer.

Si algo define a Ordizia, y es una parada obligatoria para Emma, es su famoso mercado tradicional. Con más de 500 años de historia, este zoco semanal que se celebra cada miércoles es el epicentro de la vida social del pueblo.

No es raro imaginar a la presentadora recorriendo los puestos bajo la emblemática estructura techada de la Plaza Mayor, seleccionando los mejores productos de la huerta vasca, como el queso Idiazabal -joya de la zona- o las manzanas de temporada.

Para ella, el olor a tierra húmeda y el trato cercano con los productores locales es la mejor terapia tras meses de intensidad televisiva en Madrid.

Emma García siempre ha hecho gala de una envidiable forma física y un estilo de vida saludable. En este sentido, Ordizia ofrece el escenario perfecto.

Ordizia

El municipio se encuentra rodeado de un entorno natural privilegiado, bajo la atenta mirada del monte Txindoki, a menudo llamado el "Cervino vasco" por su silueta piramidal.

La presentadora aprovecha sus estancias para realizar rutas de senderismo y conectar con la naturaleza. "Necesito el verde para respirar", ha confesado en alguna ocasión en sus redes sociales.

Es en estos senderos, entre bosques de robles y hayas, donde Emma encuentra el silencio para recargar pilas junto a su marido, Aitor Senar, y su hija Uxue, que también guarda un vínculo especial con la tierra de su madre.

A diferencia de otros rostros de la pequeña pantalla que prefieren destinos de moda donde ser vistos, Emma apuesta por la discreción que ofrece el País Vasco. Ordizia no es solo un punto en el mapa; es su búnker emocional.

Palacio Zabala (Ordizia)

El municipio destaca por su rico patrimonio, como el Palacio de Zabala (siglo XVI) o la Iglesia de San Salvador, pero lo que realmente valora la periodista es la calidez de su gente.

En sus calles, es respetada y querida, lo que le permite disfrutar de las fiestas locales (como las famosas celebraciones de Santa Ana) como una vecina más.

Para la presentadora, volver a Ordizia es un ejercicio de humildad y reconexión. Es el lugar donde el tiempo se detiene, donde las comidas familiares se alargan durante horas y donde el ritmo lo marca el sonido de los cencerros en las campas cercanas.

Es, en definitiva, el paraíso particular de una mujer que, pese a llevar décadas en la cima del éxito, nunca ha olvidado de dónde viene.