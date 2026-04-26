El municipio Patrimonio de la Humanidad: 14.000 habitantes, catedral del siglo XI, capital de la nieve y corazón del románico

A los pies de los Pirineos, donde el aire se vuelva más limpio y la luz parece más nítida, nace el destino que descubriremos hoy. Un lugar de paso y de pausa, de caminos que vienen de lejos y de una tradición que sigue viva entre sus calles.

Esta ciudad respira un equilibrio entre lo monumental y lo cotidiano, con sus plazas abiertas, soportales y la presencia firme de su arquitectura que habla siglos de historia. Aquí, el tiempo no se detiene, pero sí se percibe con otra cadencia.

Ese lugar es Jaca: una puerta al Pirineo donde la historia, la montaña y la vida tranquila se entrelazan.

Arquitectura de Jaca en España iStock

Situada en la provincia de Huesca, esta ciudad histórica es conocida como la "capital de la nieve o de los Pirineos", por su cercanía a estaciones de esquí como Astún y Candanchú.

Con unos 14.000 habitantes, fusiona un patrimonio románico excepcional, leyendas medievales y un entorno natural ideal para el turismo activo, siendo un punto clave del Camino de Santiago.

Ya desde sus inicios, fue un punto estratégico para los romanos. Fue en el siglo XI cuando se convirtió en la primera capital del Reino de Aragón y un enclave fundamental en el Camino De Santiago, lo que impulsó su desarrollo.

Si visitas esta ciudad, debes visitar su Catedral De San Pedro, la primera construcción románica en España de esta corriente que fue eregida hacia el año 1080. Se compone de tres naves, crismón trinitario y capiteles historiados que narran escenas bíblicas. Hay que destacar que la catedral está protegida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

En su interior merece la pena fijarse en los capiteles y en el ambiente general del templo, porque ayuda a entender cómo era la primera gran arquitectura religiosa del reino. Además, junto a la catedral está el Museo Diocesano de Jaca, muy recomendable para ver pintura mural románica y otras piezas de arte sacro.

Plaza de la Catedral de Jaca. Alfredo Cáliz Guía Repsol

Tampoco puedes perderte la Ciudadela De San Pedro, una fortaleza pentagonal del siglo XVIII en perfecto estado que cuenta con murallas estrelladas, fosos y un Museo de Miniaturas Militares.

El baluarte permite entender la importancia militar de Jaca durante siglos. Sus murallas, fosos y baluartes la convierten en una de las construcciones defensivas más llamativas del norte de España.

Vista aérea de la ciudadela de Jaca, España.jpg

Pasear por el casco histórico de Jaca es una parte fundamental de la visita. Calles como Santa Orosia, la Calle Mayor o los alrededores de la plaza principal permiten descubrir una ciudad más tranquila, con edificios históricos, comercios, terrazas y rincones muy agradables. Esto le valió para ser declarado Bien de Interés Cultural.

También merece la pena detenerse en la Torre del Reloj, una de las construcciones más conocidas del casco urbano. Jaca conserva en su trazado urbano el recuerdo de su pasado medieval, aunque hoy combine ese legado con una vida local muy activa.

Si vas en busca de la foto perfecta, deberás visitar el Puente de San Miguel, una construcción medieval sobre el río Aragón que ofrece una estampa muy representativa.

Una de las grandes ventajas de esta ciudad es que sirve para explorar lugares cercanos. Si te gusta la montaña, podrás acceder con facilidad a rutas, miradores y paisajes pirenaicos.

Como se ha podido comprobar, Jaca merece la visita porque ofrece mucho en poco espacio. Es una ciudad ideal para una escapada corta, pero también para una estancia más larga.