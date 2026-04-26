La ciudad española declarada Conjunto Histórico: palacios del siglo XVI, balcones de colores y capital del teatro clásico

Almagro, en la provincia de Ciudad Real, es uno de esos pueblos donde el tiempo parece haberse quedado atrapado en el Siglo de Oro.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico y reconocido como uno de los "Pueblos más Bonitos de España", esta villa de la Orden de Calatrava funciona como un laboratorio vivo de arquitectura manchega, teatro clásico y tradición popular.

Los orígenes de este lugar se remontan a la época de la Reconquista, cuando la Orden de Calatrava eligió esta localidad como residencia de sus maestres y centro administrativo.

Esquina de la Plaza Mayor de Almagro, Ciudad Real iStock

Visitar las calles de Almagro es pasear por su estructura irregular medieval, con calles estrechas que se abren en amplias plazas de adoquín y piedra.

Los edificios combinan estilos renacentista, barroco y mudéjar, con fachadas de ladrillo y techos de teja árabe. Lo que llama la atención es la madera pintada de verde en balcones y galerías. Un gran ejemplo de esta arquitectura es su Plaza Mayor con sus galerías acristaladas, que resume toda esta estética.

En su origen, las galerías fueron soportales abiertos que servían como tribuna para ver corridas de toros y actos públicos.

Este lugar de la Mancha también brilla por la presencia de sus palacios civiles del siglo XVI. Destaca así el Palacio de los Fúcares, el Palacio de los Marqueses de Torremejía o el Palacio de los Oviedo, entre otros. Todos ellos albergan en su interior patios renacentistas, escudos de piedra y arquerías pesadas, que mostraban el poder de sus propietarios.

Palacio de los Marqueses de Torremejia, Almagro, Ciudad Real iStock

Junto a ellos, se encuentran los conventos y las iglesias de los calatravos y dominicos, que hacen que el casco sea un entramado de cúpulas, torres y claustros.

En el corazón de esta estructura se encuentra el Corral de Comedias, construido en el año 1628 sobre un antiguo mesón y declarado Monumento Nacional en 1955.

Es el único corral teatral del Siglo de Oro que ha permanecido en uso continuo. Hoy funciona como sede del Festival Internacional de Teatro Clásico, que cada verano llena las calles de Almagro de actores, músicos y vecinos de la crítica del teatro.

El Corral de comedias de Almagro está situado en la Plaza Mayor de Almagro, Castilla-La Mancha, España iStock

Precisamente, en marzo de 2025, Su Majestad el Rey don Felipe VI visitó el Ayuntamiento de Almagro como motivo de la inauguración del nuevo Museo Nacional de Artes Escénicas.

El paisaje urbano de Almagro se completa con una gastronomía de raíz manchega, pero con toques de ciudad de paso: berenjenas de la tierra, platos de cordero, vinos de la región y queso de la Mancha se sirven en tabernas y bares de la Plaza Mayor y alrededores.

Con todo esto, Almagro funciona hoy como un pueblo-teatro: un lugar pequeño en extensión, pero enorme en densidad histórica.