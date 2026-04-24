El refugio de Ana Belén en un pueblo de 600 habitantes: tiene una iglesia del siglo XVI y está solo a una hora de Madrid

Hay destinos que curan el alma y lugares que nos devuelven a nuestra esencia. Lejos de los focos, los aplausos y los grandes escenarios que la han encumbrado como una de las estrellas indiscutibles de nuestro país, Ana Belén tiene un lugar seguro al que siempre necesita volver.

Ese oasis de paz absoluta no se encuentra en una paradisiaca playa caribeña ni en una exclusiva urbanización de lujo de la costa española. El paraíso terrenal de la artista se esconde en el corazón de Castilla y León, concretamente en la provincia de Segovia.

Se trata de Cabezuela, un coqueto y pintoresco municipio de apenas 600 habitantes, perteneciente a la comarca de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.

Un paraje auténtico donde el tiempo parece detenerse y el ritmo frenético de la ciudad se evapora entre fachadas rústicas y la naturaleza.

Para Ana Belén, Cabezuela no es un destino vacacional cualquiera descubierto al azar; es el escenario donde se forjaron los años más felices de su vida.

Allí nació su padre, Fermín, y allí ejerció durante años como maestra rural su querida abuela paterna, Matilde Bravo.

Entre sus callejuelas y sus bellos paisajes de interior, la artista pasó los interminables y cálidos veranos de su infancia y adolescencia. Son recuerdos imborrables de juegos en la plaza y libertades en el campo que, a día de hoy, sigue atesorando con profunda emoción y nostalgia.

Aunque la vorágine de su aplaudida carrera la llevó a instalarse en Madrid y a recorrer los teatros de medio mundo, la intérprete nunca ha cortado el cordón umbilical que la une a su pueblo. A menudo, acompañada de su inseparable Víctor Manuel, busca cobijo en esta tierra.

En la actualidad, la cantante sigue escapándose a la localidad segoviana siempre que su apretada agenda se lo permite. Lo hace, según ella misma ha confesado en alguna ocasión, "de manera clandestina", huyendo de los paparazzi para encontrar el anonimato y la desconexión total que tanto ansía.

Sus visitas son un viaje directo a las raíces. Pasea por las calles que la vieron crecer, charla animadamente con los vecinos y acude al cementerio familiar. Una rutina sencilla y costumbrista que le sirve para recargar energías lejos del peso de la fama.

El pueblo, por su parte, le devuelve todo ese cariño con inmenso orgullo. La admiración y el respeto de los cabezolanos hacia su veraneante más ilustre es tan grande que la artista cuenta con una calle bautizada con su nombre en el propio callejero municipal, sellando su vínculo para siempre.

Cabezuela

Más allá de su innegable valor sentimental, Cabezuela es un verdadero imán para los amantes del turismo de interior. Situada a casi 950 metros de altitud, regala un clima montañoso muy agradable en verano, convirtiéndose en el refugio perfecto para escapar del asfalto madrileño.

Su patrimonio histórico también merece una merecida pausa. La imponente Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la encantadora Ermita del Humilladero se alzan como paradas obligatorias, rodeadas de frondosos pinares, rutas de senderismo y una rica gastronomía castellana que conquista el paladar.

Cabezuela nos demuestra que el verdadero lujo de las grandes estrellas no siempre es una mansión de diseño vanguardista. Para Ana Belén, el mayor privilegio es volver a casa, respirar aire puro y abrazar a la niña que fue. Un santuario de piedra y recuerdos que siempre la estará esperando.