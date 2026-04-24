Parece el Gran Cañón, pero es España: el desfiladero más 'instagrameable' que podrás visitar sin viajar a Colorado

No hace falta cruzar el Atlántico ni sobrevolar el desierto de Arizona para caminar entre paredes de roca ondulada que parecen sacadas de un sueño geológico.

En el sureste de Gran Canaria, casi oculto entre las localidades de Agüimes y Temisas, se halla el Barranco de las Vacas, un desfiladero que por su fisonomía y tonalidades rojizas se ha ganado el sobrenombre del Antelope Canyon español.

Aunque el barranco en su totalidad es extenso, el tramo que atrae a viajeros de todo el mundo es el conocido como Tobas de Colores. Se trata de un desfiladero de unos 50 metros de largo donde la fuerza del agua, a lo largo de miles de años, ha moldeado la piedra caliza y volcánica creando formas curvas y suaves que parecen fluir como un río de piedra.

Barranco de Las Vacas, en Gran Canaria. Redes sociales.

Acceso breve para un impacto visual máximo

La luz juega un papel fundamental en este escenario: dependiendo de la hora del día, las paredes pasan del ocre al rojo intenso y al violeta, recreando una paleta cromática idéntica a la del famoso Gran Cañón del Colorado.

Esta singularidad geográfica permite al visitante sentirse en el corazón del lejano oeste americano sin salir de la geografía española.

A diferencia de las largas rutas de senderismo que caracterizan a la isla, el acceso a las Tobas de Colores es relativamente corto, lo que ha disparado su popularidad, sobre todo en las redes sociales.

Tras descender por un pequeño sendero desde la carretera GC-550, el visitante se encuentra de frente con una grieta en la montaña que se abre paso hacia este pasadizo natural.

Observatorio Astronómico de Temisas. Trip Advisor.

La visita a este enclave se complementa con el encanto de sus municipios vecinos, que custodian la esencia más pura de la isla. Agüimes, cuyo casco histórico ha sido rehabilitado con mimo, invita a perderse por calles adoquinadas salpicadas de esculturas de bronce y fachadas coloridas que esconden iglesias monumentales como la de San Sebastián.

Por su parte, el caserío de Temisas ofrece una estampa radicalmente distinta: declarado Paisaje Protegido, es famoso por albergar uno de los olivares más importantes de Canarias y un observatorio astronómico.

Ambos núcleos rurales no solo sirven como puerta de entrada al desfiladero, sino que permiten al viajero maridar la aventura geológica con la gastronomía local, donde el queso de flor y el aceite de oliva virgen extra de la zona son los protagonistas indiscutibles.

Barranco de Las Vacas, en Gran Canaria. Redes sociales.

El 'it place' de creadores de contenido

Debido a su estrechez y a la espectacularidad de sus formas, el lugar se ha convertido en un punto de peregrinación para fotógrafos y creadores de contenido, quienes buscan capturar la perfecta simetría de sus curvas.

En este 2026, las autoridades locales han reforzado las medidas de concienciación para los visitantes. Al ser un espacio de gran valor geológico y fragilidad, se recomienda acudir en horas de menor afluencia para preservar la magia del silencio que habita entre sus rocas.

El Barranco de las Vacas nos recuerda que Gran Canaria es mucho más que playas. Es también un continente en miniatura capaz de albergar tesoros que, al menos por un momento, nos hacen olvidar en qué parte del mapa nos encontramos.