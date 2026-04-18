La ciudad española declarada Patrimonio de la Humanidad: castillo del siglo XII, a 1 hora de Madrid y Monumento Nacional

Suspendida entre dos ríos y rodeada de profundos barrancos, Cuenca parece flotar sobre la tierra. Sus casas colgadas desafían la gravedad y sus calles empedradas invitan a perderse en un viaje por el tiempo.

Caminar por esta ciudad es sorprendente a cada paso. Cada rincón es un pequeño descubrimiento, donde la historia y la naturaleza se entrelazan de manera única.

Desde lo alto, los ríos Júcar y Huécar dibujan un paisaje que parece pintado a mano. Los colores de las rocas, la luz cambiante del cielo y el murmullo del agua convierten a esta ciudad en un lugar donde la belleza sorprende y donde, sin buscarlo, uno se encuentra a sí mismo.

Este lugar histórico en Castilla-La Mancha fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y no es para menos, toda ella se asienta en un escarpado espolón rocoso en el que los dos ríos dividen la parte antigua y la más moderna.

Sus rincones tienen muchos siglos de historia. Fundada por los musulmanes en el siglo VIII como ciudad fortificada en el Califato de Córdoba, fue conquistada por los castellanos en 1177.

Su gran atracción turística son las casas colgadas del siglo XV, que parecen suspendidas sobre acantilados a más de 60 metros de altura. En su interior albergan el Museo de Arte Abstracto gracias al pintor Fernando Zóbel, su principal impulsor.

Vista de las famosas casas colgadas de Cuenca, España iStock

El mejor punto para divisar esta imagen de postal es desde el puente de San Pablo, perfecto para realizar la típica foto de Cuenca.

La Catedral de Santa María y San Julián es también un monumento que merece visita. Se trata de la primera catedral gótica de España, construida en el siglo XII, que impresiona por su fachada neogótica reconstruida. Por ello, está declarada como Conjunto Histórico-Artístico y Monumento Nacional.

Catedral de Santa María y San Julián Cuenca

La Plaza Mayor es la mejor opción para comenzar tu ruta. Es el corazón de la ciudad, rodeada de fachadas coloridas y con el Ayuntamiento barroco y la catedral.

Asimismo, no te pierdas la Torre de Mangana, un reloj histórico del siglo XVI con vistas desde su plaza a restos romanos y árabes.

Ruinas consolidadas

El Castillo de Cuenca se ubica en el punto más alto del casco histórico entre las hoces del Júcar y el Huécar. Se trata de una antigua fortaleza árabe del siglo XII.

Se construyó como parte del sistema defensivo andalusí y en la Reconquista cristiana se adaptó como residencia real. Hasta la época de Felipe II sufrió reformas y los Reyes Católicos mandaron destruirlo parcialmente para evitar poderes feudales.

Castillo de Cuenca Turismo de Castilla La Mancha

Hoy en día quedan ruinas consolidadas. Entre ellas, varios tramos de muralla, torreones y el Arco de Bezudo con su escudo del siglo XVI.

No puedes irte de Cuenca sin visitar la Ciudad Encantada, un espectacular paraje natural en la Serranía de Cuenca famoso por sus formaciones rocosas calizas. La forma que adoptan estas rocas se debe a la erosión kárstica durante millones de años.