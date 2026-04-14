Parece el Caribe, pero es España: las islas con 9 playas y 3 km de arena blanca y aguas cristalinas a tan solo 6 horas de Madrid

Son unas islas tan vírgenes, paradisíacas y de aguas cristalinas que muchos visitantes, al verlas por primera vez, las comparan enseguida con el Caribe.

Pero nada más lejos de la realidad. Las islas Cíes, dentro del Parque Nacional Marítimo‑Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, se encuentran en la ría de Vigo, en la provincia de Pontevedra.

Así, es el frío Atlántico el océano que baña sus costas. Es precisamente por estar en dichas latitudes por lo que sus aguas no son tan cálidas como las del mar de las Antillas. Pero ni falta que hace: las Cíes son un auténtico Edén.

Islas Cíes. Turismo de Galicia.

Número de visitantes limitado

Este pequeño archipiélago frente a la costa de Vigo y Cangas, visible desde el puerto gallego, reúnen casi todo lo que se exige a un paraíso de playa: arena blanca, aguas de tonos turquesa, entorno silvestre protegido y una sensación de privacidad que poco tiene que envidiar a los archipiélagos más famosos del Caribe.

Las islas Cíes cuentan con un total de 9 playas vírgenes. Entre ellas destacan la playa de Rodas, la playa de Figueiras, la de San Martiño y varias calas más pequeñas y recogidas, como Areíña, Bolos, Cantareira, Margaridas, Muxieiro y Nosa Señora de Carracido.

La arena, muy fina y clara, contrasta con el mar de transparencias increíbles, con tonos que van del azul cobalto al verde esmeralda, y las playas suman en conjunto unos 3 kilómetros de litoral arenoso, repartidos en distintos arenas que se abren a la ría de Vigo y el Atlántico.

Pero la grandeza de las Cíes no solo está en sus playas sino en el conjunto: vegetación atlántica, pinos, aves marinas, faros históricos y un entorno protegido que limita el número de visitantes.

Esto las convierte en un lugar aún más cuidado y poco masificado que muchos destinos de playa estándar. El sitio perfecto para descansar y disfrutar del mar para quienes huyan del turismo de masas.

En ese equilibrio entre belleza y control radica gran parte de su encanto. Para evitar las consecuencias del sobreturismo se restringe el acceso mediante permisos y cupos diarios para barcos turísticos.

Playa de Rodas, en las islas Cíes, en la ría de Vigo. Turismo de Galicia.

Cómo llegar

En cuanto al acceso desde Madrid, la opción más rápida suele ser volar a Vigo (Aeropuerto de Vigo, VGO) y, desde allí, tomar un ferri o barco de excursionistas hasta las Cíes.

La conexión Madrid‑Vigo tarda alrededor de 2 horas de vuelo. Por su parte, quien se desplace en coche desde la capital tardará unas seis horas en carretera. Y la travesía en barco desde la Estación Marítima de la Ría de Vigo suma unos 45 minutos a una hora.

El precio de la operación (vuelo + barco) suele moverse en un rango aproximado de 60‑180 euros por persona, según compañía, día y si se reserva con antelación.

Panorámica de las islas Cíes, en la ría de Vigo. Turismo de Galicia.

Dormir en las islas Cíes

Quien se pregunte si puede pasar la noche descubrirá que sí, pero con restricciones claras: la única forma de alojarse en las Cíes es en el camping de la isla, situado en la Isla del Faro y gestionado directamente por el propio camping con autorización de la Xunta de Galicia.

No hay hoteles ni apartamentos turísticos en el archipiélago; el resto de alojamientos (hoteles, casas rurales, apartamentos) se encuentran en la península, especialmente en Vigo, Cangas y otros municipios de la ría, desde donde se emprende la jornada diaria a las islas.

En la práctica, muchos visitantes eligen ir en excursión de un día en barco desde Vigo, La Guardia o Cangas, con salidas de mañana y regreso al atardecer.

Isla Sur, conocida como San Martiño, en las islas Cíes. Turismo de Galicia.

Otros, en cambio, buscan una experiencia más profunda: reservan el camping con mucha antelación, con tienda propia o alquilada, y viven la isla al ritmo de la naturaleza, desde el amanecer sobre la playa de Rodas hasta el silencio de los atardeceres sobre el faro.

El porqué muchos la comparan con el Caribe salta a la vista. Los atributos resultan evidentes: arena blanca, aguas transparentes, islas que parecen remotas y alejadas del mundanal ruido. Y un entorno protegido que preserva el paisaje casi intacto.

En tiempos de calor, el efecto visual de la playa de Rodas, con su arena fina, las aguas de colores cambiantes y el mar casi en calma, se parece tanto a ciertos atolones caribeños que da la sensación de haber cambiado de océano sin salir de España.