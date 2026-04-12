Parece la Toscana, pero es España: Conjunto Histórico con una fortaleza del siglo XII y famoso por su cerámica

Hay lugares que parecen hechos para que el viajero baje revoluciones y mire dos veces la pantalla del móvil. Miravet es uno de ellos, un pueblo medieval colgado sobre un meandro del Ebro, con un castillo templario del siglo XII en lo alto y casas que se asoman al río como si fueran una acuarela italiana.

Un escenario que recuerda a la Toscana, pero que está en Tarragona y, además, guarda una de las tradiciones cerámicas más antiguas de Cataluña.

Miravet se encuentran en la Ribera d'Ebre, en el interior de Tarragona, y se ha ganado a pulso el apodo de "pueblo vertical" por la forma en que su casco antiguo trepa por la ladera hasta tocar las murallas del castillo.

El Cap de la Vila, su Conjunto Histórico, conserva el trazado medieval de calles empinadas, casas colgadas y una iglesia renacentista que vigila los tejados desde lo alto.

Desde el embarcadero, la escena es casi de postal. Fachadas reflejadas en el agua, barcas amarradas y, dominándolo todo, la silueta templaria recortada en la roca.

La imagen es tan poderosa que muchos viajeros descubren Miravet por una foto viral antes que por un mapa. Pero detrás de la estampa hay historia. Este fue un enclave estratégico disputado por musulmanes, templarios, hospitalarios y, siglos después, escenario de la Batalla del Ebro durante la Guerra Civil.

El gran protagonista de Miravet es su castillo templario, considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar del Temple en Europa.

Miravet

Levantado en los siglos XII y XIII sobre una antigua fortaleza islámica, combina murallas de hasta 25 metros, patio central de estilo circense e iglesia románica pensada como monasterio-fortaleza.

Desde lo alto, las vistas cortan la respiración. El Ebro dibuja un gran meandro a los pies del cerro y el casco antiguo parece una maqueta pegada a la roca.

Aquí se vivió uno de los episodios más intensos del final de la Orden del Temple en la Corona de Aragón, el asedio de 1308, cuando los caballeros resistieron durante meses antes de rendirse.

Pasear hoy por su estancias (refectorio, bodegas, caballerizas, torreones) es una manera muy visual de entender cómo funcionaba un castillo-convento templario.

Miravet

Si el castillo explica la historia militar, la cerámica cuenta la vida cotidiana de Miravet. En las afueras del pueblo se encuentra el Raval dels Canterers, un arrabal de alfareros con siglos de tradición donde aún hoy el barro se trabaja como antes, es decir, con torno, esmaltes tradicionales y hornos que alcanzan los 1.000 grados.

La alfarería miravetana hunde sus raíces en época íbera y romana, pero fue el mundo andalusí quien le dio la estéctica actual, con barros rojizos y vidriados en tornos verdes y ocres.

Aquí nacen jarras, cántaros, grandes tinajas y piezas tan singulares como el famoso pitxell del moixó, que hoy atraen tanto a coleccionistas como a viajeros que buscan un souvenir con historia.

Algunas sagas de artesanos suman hasta siete generaciones sentadas al torno y muchas ofrecen demostraciones en directo que se han convertido en una experiencia imprescindible en la zona.

Miravet lo tiene casi todo para convertirse en el próximo flechazo del viajero: un Conjunto Histórico fotogénico, una fortaleza templaria del siglo XII, un río navegable y una tradición cerámica que no se ha quedado en escapararte, sino que sigue viva en los talleres.