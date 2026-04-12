El municipio español para recorrer a pie: cripta del siglo XVI, cuna del Renacimiento y famoso por su delicioso vino

Muchas veces no somos conscientes de las joyas ocultas que existen a nuestro alrededor. Ponemos el foco en aquello que no tenemos en vez de valorar la riqueza cultural y gastronómica que tiene nuestra tierra.

Y, al final, en eso reside el encanto: en lugares poco conocidos, alejados de las viralidades de TikTok y del turismo masivo, donde todavía es posible disfrutar sin prisas y descubrir la esencia más auténtica de cada rincón.

Un ejemplo de ello es Mondéjar, un encantador pueblo de Guadalajara conocido por su patrimonio histórico y su tradición vinícola.

#madridsecreto #planesmadrid #escapadasconencanto #pueblosbonitos #pueblosdeespaña #turismorural #escapadasmadrid @viajayganavida Ubicación+info⬇️ ⬇️⬇️ ▫️ ⚠️Guárdalo ▫️ 📍Mondéjar, un pueblo con un Patrimonio artístico e histórico impresionante, en la provincia de Guadalajara a tan solo 1h de Madrid centro y 50 min de Guadalajara ciudad. Perfecto para una escapada maravillosa este otoño 🍂 o en cualquier época 🤩 ¿Aún no lo conoces ? ▫️ Info útil : ✅ Es un pueblo único y muy poco conocido a pesar de todo su Patrimonio, pues en él se encuentra ¡El primer monumento renacentista de 🇪🇸! Y también encontrareis un monumento ÚNICO en el 🌍 ¡La cripta o cueva de los judíos! Un lugar extraordinario cuyas escenas con figuras modeladas en terracota y la historia que narran os dejará sin palabras 😮 ✅ Qué ver: - Plaza Mayor, ⛪️ Parroquial de Santa María Magdalena y su pequeño, pero fascinante museo, la ermita de San Sebastián y en su interior la fabulosa Cueva de los judíos (aquí tenéis que reservar en la oficina de turismo la vista Fuego 🔥, cuesta 5€ y es una visita a oscuras, con velas, con un guía único que te adentra en la historia de una forma mágica . Sin duda visita obligada). Tampoco os perdáis el lavadero del Espinar, las ruinas del Monasterio de San Antonio, Puente del Viaducto, el Lavadero del Pilar y pasear por su Vía Verde o hacer cualquiera de sus rutas por la naturaleza o en bicicleta. ✅ No os vayáis sin visitar alguna de sus bodegas y catar sus vinos ¡con Demominación de Origen! Buenísimos, tanto tintos como blancos nos encantaron ✅ Es un pecado visitar el pueblo y no quedarse a comer. Mondéjar tiene una gastronomía exquisita. . Si vais una vez repetiréis seguro porque vais a comer de 10. Recomendamos que lo hagáis en @casonadetorreshotelrural para degustar una maravillosa cocina de autor que no os dejará indiferente y en @grupolinoguadalajara si queréis probar comida buenísima más tradicional, o un cabrito lechal de escándalo ▫️ ¿Conocías @turismomondejar y todas las maravillas que esconde? A nosotros nos ha cautivado 🤩 Os leemos 👇🏻 ▫️ #guadalajaraespaña #viajarporespaña @Turismo Mondéjar ♬ Autumn Leaves - Monky2H

Se sitúa a tan solo 40 minutos de su ciudad y a 1 hora de Madrid. Por ello, es perfecta para verla en un día y recorrer todo su Patrimonio.

Se trata de una villa con raíces medievales que hoy en día cuenta con 3.000 habitantes y con uno de los cascos históricos mejor conservados en la Alcarria conquense.

Pasear por el centro de Mondéjar es trasladarte a los siglos XV y XVI en la que sus calles empedradas y soportales evocan a la vida señorial de ese tiempo.

Fue fundado por los marqueses de Mondéjar y refleja perfectamente la transición del Gótico al Renacimiento puro. Tanto es así que se le considera la "cuna del Renacimiento".

Este territorio fue pionero en introducir este movimiento en Castilla durante finales del siglo XV, gracias al mecenazgo de los marqueses de Mondéjar, especialmente con Íñigo López de Mendoza.

Los marqueses, ricos tras la conquista de Granada, trajeron a artistas como Lorenzo Vázquez y los Adonza.

El primer ejemplo de esto fue el Convento de San Antonio, financiado por el marqúes y diseñado por el arquitecto Lorenzo Vázquez. Este lugar es clave porque representa el primer ejemplo concreto y documentado de arquitectura renacentista en Castilla.

Hoy en día está en un estado ruinoso. Pese a esto, muchas de sus piedras fueron empleadas para la construcción de la Plaza de Toros del pueblo.

Convento de San Antonio Turismo Castilla- La Mancha

Este pueblo de Guadalajara tiene una tradición vinícola que se remonta al siglo XVI, cuando abastecían a la Corte de los Austrias. Sus vinos son famosos por su Denominación de Origen desde el año 1997.

Destacan por su terroir alcarreño: suelos limoarcillosos rojos y pardocalizos. Y sus variedades van desde el tinto hasta el rosado pasando por el blanco.

Tesoros por descubrir

Unido a su convento, no puedes perderte su Iglesia de Santa María Magdalena, una parroquia renacentista en la Plaza Mayor que fue catalogada como Monumento Nacional en el año 1923.

Tampoco su impactante cripta del siglo XVI única bajo la Ermita de San Sebastián y que conserva 75 esculturas de yeso policromado del mismo siglo que recrean 12 escenas de la Pasión de Cristo a tamaño real.

Cueva de los Judíos Turismo Mondéjar

Para visitarla existe un límite de 15 personas y se recomienda reservar en su página web. El recorrido puede realizarse con luz eléctrica o a la luz de las velas.