El pueblo medieval declarado Conjunto Histórico con una muralla del siglo XI: famoso por sus 200 rodajes de películas

España está llena de pueblos medievales que parecen detenidos en el tiempo, y algunos de ellos despiertan tanto interés que figuras conocidas deciden invertir en su patrimonio.

Es el caso del actor y director Santiago Segura, que en 2024, junto al humorista José Mota y el empresario Luis Álvarez, adquirió el Castillo de Pedraza por unos 4,8 millones de euros.

El propósito con el que se lleva a cabo esta compra es la de rehabilitar el castillo "y que la gente visite un castillo medieval", explicó Segura en Más vale tarde.

Una decisión que vuelve a poner el foco en el enorme valor de los paisajes y villas históricas que existen en España.

El escenario de esta historia es Pedraza, una villa medieval llena de encanto histórico y curiosidades únicas. Con apenas 355 habitantes, ha servido de escenario para más de 200 rodajes desde 1930 como Águila Roja, Blancanieves o Campanadas a medianoche.

Plaza principal de la ciudad de Pedraza con sus edificios medievales sostenidos con columnas de madera y balcones, Segovia, España iStock

Sus orígenes se remontan a la época romana, pero su historia documentada arranca en la Edad Media. Precisamente los siglos XVI y XVII marcaron su apogeo por el comercio de lana merina exportada a Flandes e Italia.

Hay que destacar que el pueblo de Pedraza fue declarado Conjunto Histórico en el año 1951.

Destaca su Plaza Mayor, irregular por diseño, que alberga palacios del siglo XVI y XVII y soportales que evocan la nobleza pasada.

Qué ver

Pedraza ofrece una ruta compacta y peatonal para recorrer sus joyas en unas 2-3 horas. Lo mejor será empezar por el principio.

Comienza entrando por la Puerta de la Villa, es del siglo XI y es el único acceso al pueblo. Antes sus portones de madera de álamo se mantenían cerradas y custodiadas por el carcelero, hoy están abiertas a todos los visitantes.

Antigua puerta principal de entrada a la ciudad medieval de Pedraza junto a la muralla, en Segovia iStock

Ya dentro de Pedraza, bajarás por la Calle Real con sus fachadas nobles y llegarás hasta su Plaza Mayor irregular, usada como coso taurino.

A unos pasos, no puedes perderte la Cárcel de la Villa y visitar sus mazmorras del siglo XIII. Tampoco su iglesia románica de San Juan Bautista con portada gótica y retablo barroco.

Tampoco olvidar su muralla del siglo XI, que protegía la villa en el medievo. Hoy se conserva mínimamente destacando la Puerta de la Villa.

Aunque no se conoce su longitud exacta, ya que gran parte fue desmantelada en el siglo XVII, la muralla rodeaba completamente el cerro y se estima que su extensión total pudo rondar los 1-2 km.

Su joya de la corona

Aunque sin duda, su joya de la Corona es su Castillo. Una fortaleza poligonal del siglo XIII que domina la villa medieval con doble recinto, torres cuadradas y foso en la roca.

Fue construido sobre los restos de forticiaciones romanas y árabes. A lo largo de la historia ha cambiado de dueños.

Es famoso por sus fantasmas como el amor trágico de Elvira y Roberto, cuyas sombras se ven en las noches de verano.

Ahora, y tras la adquisición de Segura, el castillo vuelve a reabrir pudiendo visitar espacios que antes estaban cerrados al público como las mazmorras, las habitaciones privadas y algunos salones.

La fortificación abre también su espacio a eventos privados, culturales, festivales y eventos escénicos.