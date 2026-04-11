Parece Maldivas, pero es España: el pueblo de 23 habitantes donde se refugia Joaquín Torres, a 5 km de un dolmen de 6.000 años

Joaquín Torres tiene una casa de verano en Galicia, en Cabana de Bergantiños. Montaje de El Español.

En el corazón de la Costa da Morte, perdido entre montes, ríos y una fina línea de mar, se encuentra Ures, una aldea gallega de apenas 23 habitantes perteneciente al municipio de Cabana de Bergantiños, en la provincia de A Coruña.

Allí, el reconocido arquitecto Joaquín Torres (55 años) ha adquirido y reformado recientemente una casa de veraneo que se ha convertido en un proyecto de vida más que en una obra puntual.

La vivienda, integrada en la aldea de Ures‑Canduas, está situada frente al mar, con vistas a los montes interiores y a los primeros pliegues de la costa, a solo unos 5 kilómetros del Dolmen de Dombate y a tan solo 10 de las playas de Rebordelo y Área das Vacas.

Un auténtico placer para los sentidos al que ha llamado Casa da Auga, y que está disponible para alquiler vacacional en Booking por poco más de 100 euros la noche.

Playas paradisíacas

Torres ha trasladado su sensibilidad formal y su obsesión por el equilibrio entre arquitectura y naturaleza al norte de la provincia de A Coruña, donde su nueva casa de verano se integra por completo en el paisaje.

La reforma, respetuosa con la estructura original de la construcción rural, convierte la vivienda en un refugio estival envuelto por el silencio de la aldea y el rumor del río Freiria, a pocos minutos de los monasterios de la zona y de la ruta de los faros de la Costa da Morte.

"Casa da Auga está a apenas 40 minutos en coche de A Coruña, en plena Costa da Morte, en un lugar donde las playas son absolutamente paradisíacas. Hay una playa justo al lado de casa, de arena blanca", destaca el propio arquitecto al hablar de su residencia gallega.

Dolmen de Dombate. Turismo de Galicia.

Dolmen de Dombate

En cuanto a los lugares de interés turístico y cultural, la zona de Cabana de Bergantiños destaca por su Dolmen de Dombate.

Este megalito, cuyas partes más antiguas tienen más de 4.000 años de antigüedad, está cuidadosamente musealizado. Y permite al visitante atravesar el túmulo de 24 metros de diámetro y descubrir cómo se orientaba el origen de la civilización en la península ibérica.

En este lugar hay un centro de interpretación del megalitismo que explica la trascendencia de la Costa da Morte en la prehistoria gallega. Y, en palabras de Torres, de los "elementos arquitectónicos casi prehistóricos" de la zona.

Vistas de Casa da Auga, la residencia de Joaquín Torres en Galicia. Booking.

"Como en Las Maldivas"

Lo cierto es que el municipio de Cabana de Bergantiños ofrece mucho más al visitante. Está salpicado de pazos señoriales y cruceiros de piedra, que se mezclan con viñedos y ríos de interior.

Destacan el río Freiria, con su cauce vital para la vida agrícola de la zona, y el entramado de castros y restos arqueológicos que se extienden por la pedregosa campiña.

La Costa de los Castros, que pasa por la costa de Cabana de Bergantiños, se convierte en un circuito cultural y natural que combina miradores, faros y pequeñas calas, con vistas al mar abierto.

Casa da Auga, la casa de verano de Joaquín Torres en Galicia. @casadaauga

¿Otro de sus mayores atractivos? Las playas, sin duda. Desde la aldea de Ures se llega a las playas de la zona en pocos kilómetros: la Playa de Rebordelo y la Área das Vacas están a solo unos 1,3‑1,6 kilómetros de la aldea de Canduas‑Ures.

Así lo explica el propio Joaquín Torres: "La playa de Cabanas es una maravilla. Es de arena blanca, blanca, blanca... como si estuvieras en las Maldivas. Tiene un agua azul que es una maravilla", dice.

Otros rincones en los que disfrutar de un chapuzón tranquilo, lejos del turismo de masas, son "playas como La Laguna y Traba, que son míticas en el mundo del surf".

Refugio en Galicia

Cultural y turísticamente, Cabana de Bergantiños se enmarca en la gran geografía turística de A Coruña, con fácil acceso a pueblos como Carballo y A Pobra do Caramiñal, y muy próxima a Santiago de Compostela, a apenas media hora en carretera.

La cercanía a la capital gallega, con sus monumentos, su catedral y su vida cultural, convierte la jornada desde Ures en un itinerario de día completo: de la serenidad de la aldea a la complejidad de la ciudad.

A nivel arquitectónico, el municipio de Cabana de Bergantiños exhibe una mezcla de edificios históricos y rurales, donde la piedra y la pizarra dominan.

Casa da Auga, la casa de verano de Joaquín Torres, se encuentra en la aldea de Ures, en Cabana de Bergantiños. Booking.

La iglesia de San Xoán de Poio, en el interior del municipio, se erige como un ejemplo de templo medieval reformado en estilo herreriano, con una fachada de pedrizas de piedra clara.

La arquitectura popular, con casas de encalado, tejados de pizarra y muros de rollo, completa un paisaje donde la naturaleza y la historia se fusionan.

En Ures, Joaquín Torres ha encontrado el refugio en el que encontrar tranquilidad cerca del litoral de la Costa da Morte. La vivienda se convierte así en un foco de auténtica paz.

Allí, el arquitecto ha dejado su huella sin imponerse, respetando la escala íntima de la aldea y el paisaje tan ligado al mar de Galicia.