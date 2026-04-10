El municipio español donde desconecta Dani Martín: 1.000 habitantes y una fortaleza del siglo XVI con muros de 7 metros

Hay un lugar en la costa gaditana donde el corazón late más despacio. Un rincón de casas encaladas y playa infinita donde el viento de levante parece barrer preocupaciones y el horizonte funciona como terapia silenciosa.

Allí es donde uno de los nombres más reconocibles del pop español, Dani Martín, ha decidido encontrar refugio lejos del ruido mediático, de los focos y de las prisas de la gran ciudad.

Ese refugio tiene nombre propio: Zahara de los Atunes, una antigua aldea marinera que fuera de temporada apenas reúne a un puñado de vecinos que se saludan por su nombre, pero cuya personalidad resulta desbordante.

Es un pueblo encajado entre la sierra y un Atlántico que se abre como una autopsia hacia el infinito, con calles estrechas, patios floridos y bares donde el olor a sal se mezcla con el del atún a la plancha.

Al caer la tarde, las fachadas blancas se tiñen de rosa y naranja y la sensación es la de caminar por un decorado de película... solo que todo es tan auténtico que cuesta hablar de escenario.

Aquí la vida se ha organizado durante siglos en torno al atún. La almadraba marcaba el calendario, el carácter de sus gentes y hasta el ritmo del año: meses de calma y de repente una intensidad que lo llenaba todo de barcos, redes y voces.

Esa tradición sigue impregnando el ambiente, dando al pueblo una mezcla de orgullo, nostalgia y resiliencia que seduce a quienes buscan una desconexión real y no solo un cambio de paisaje.

No es difícil imaginar a Dani Martín paseando casi anónimo por sus calles, con gorra calada y gafas de sol, disfrutando de esa normalidad que en otros contextos le resulta imposible.

El auténtico salón de este refugio es su playa. Una franja kilométrica de arena clara y mar turquesa que, pese a la fama, conserva un aire de costa casi virgen en muchos tramos.

No hay grandes bloques de apartamentos ni paseos marítimos clónicos, en su lugar, chiringuitos de madera gastada, sombrillas de esparto y un horizonte limpio donde, en los días claros, se adivina la silueta de África al fondo.

El encanto de Zahara de los Atunes no se agota en la orilla. En el corazón del caserío se alza una antigua fortaleza del siglos XVI ligada a la almadraba, conocida como el castillo o palacio-chanca, que durante siglos fue el auténtico centro de poder del pueblo.

Zahara de los Atunes

No es el típico castillo encaramado en lo alto de una colina, sino un gran recinto amurallado, casi cuadrado, cuyos altos muros de cal y piedra de hasta 7 metros se confunden hoy con las calles blancas y las casas que lo rodean.

La casa de Dani Martín en Zahara de los Atunes es, más que una vivienda, un mirador privilegiado al Atlántico. Se encuentra en la exclusiva urbanización de Atlanterra, en la Colina de los Alemanes, sobre una parcela de unos 1.500-1.600 metros cuadrados en varias alturas, literalmente colgada sobre la famosa playa del Búnker.

Desde la finca se obtienen vistas frontales al mar y a ese tramo de costa salvaje entre los cabos de Gracia y de la Plata, un entorno de piscinas naturales, rocas y arena dorada que refuerza la sensación de aislamiento y refugio de alto nivel.