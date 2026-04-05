Parece Grecia, pero está en España: el pueblo declarado Conjunto Histórico con mar y montaña que inspiró a Dalí

Bien es sabido que muchos territorios influyen directamente en la vida de los artistas. Su sensibilidad transforma lo cotidiano en extraordinario, donde una simple plaza o un rincón junto al mar pueden convertirse en inspiración para sueños y fantasías.

Hay lugares donde el arte parece formar parte del paisaje, y uno de ellos se encuentra en la costa catalana.

Entre mar y montaña, este enclave de la provincia de Girona ha enamorado a creadores durante décadas. Su luz, su aislamiento y su esencia marinera han quedado reflejados en numerosas obras, convirtiéndolo en un destino donde lujo, arte, calma y sencillez conviven en perfecta armonía.

Hablamos de Cadaqués, un antiguo pueblo pesquero de la Costa Brava considerado uno de los más bonitos de la región.

Con alrededor de 3.000 habitantes, destaca por sus casas blancas encaladas, calles estrechas empedradas y un puerto que mantiene intacta su esencia mediterránea.

Situado en la comarca del Alt Empordà, junto al Parque Natural del Cap de Creus, su ubicación aislada contribuye a esa atmósfera única que lo ha hecho famoso.

Entre mar y montaña

El municipio combina perfectamente playa y montaña. En el entorno del Cap de Creus se esconden calas vírgenes de aguas cristalinas y paisaje rocoso, accesibles a pie o en kayak.

Para quienes prefieren mayor comodidad, la Playa Grande se encuentra junto al centro, mientras que rincones como Es Pianc ofrecen más tranquilidad, barcas tradicionales y atardeceres espectaculares.

Dalí y Cadaqués

Cadaqués está profundamente ligado al arte, especialmente a la figura de Salvador Dalí, quien encontró aquí uno de sus grandes refugios creativos.

A solo dos kilómetros del núcleo urbano, en Portlligat, se encuentra la Casa-Museo Salvador Dalí, el hogar y estudio del artista desde 1930 hasta 1982.

El espacio nació de la unión de antiguas barracas de pescadores, transformadas en una estructura laberíntica con pasillos estrechos, escaleras irregulares y ventanas orientadas a la bahía, definida por el propio Dalí como "una verdadera estructura biológica".

Casa-Museo Salvador Dalí Costa Brava

El espíritu bohemio sigue presente en el casco antiguo, donde se concentran numerosas galerías de arte repartidas por calles estrechas y floridas.

Este ambiente creativo atrajo también a artistas como Pablo Picasso, que frecuentaron la localidad desde principios del siglo XX.

SITIOS DESTACADOS

Entre sus rincones más emblemáticos destaca la Iglesia de Santa María de Cadaqués, situada en lo alto del pueblo y con vistas panorámicas a la bahía.

También merece la pena perderse por el Carrer des Call, uno de los callejones más fotogénicos, recorrer el paseo marítimo o descubrir el único baluarte que queda de la antigua muralla.

Casas blancas, arte, mar y naturaleza convierten a Cadaqués en uno de esos lugares donde el tiempo parece ir más despacio. Un destino donde la inspiración sigue viva y donde cada rincón parece pensado para ser contemplado.