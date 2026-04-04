La ciudad española declarada Conjunto Histórico que puedes recorrer a pie: de estilo medieval y con una muralla del siglo X

España tiene lugares preciosos por descubrir sin necesidad de viajar lejos ni salir del continente. Auténticas joyas que permiten trasladarse al pasado y sentir que el tiempo se detiene sin moverse demasiado. Entre ellas, hay un destino que destaca especialmente cuando llega la primavera.

La revista National Geographic lo avala. Recomienda realizar una escapada hasta la comunidad de Aragón, concretamente a la provincia de Teruel. La ciudad elegida como una de los más bonitas e ideales para visitar en abril es Albarracín.

Con poco más de mil habitantes y situada a unos 38 kilómetros de la ciudad de Teruel, Albarracín está emplazado a unos 1.180 metros de altitud en plena Sierra de Albarracín.

Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, se levanta sobre un espolón de montaña rodeado casi por completo por el río Guadalaviar, creando una de las estampas más espectaculares del interior peninsular.

Su fisonomía destaca por un núcleo compacto de calles estrechas, empedradas y empinadas, con casas de piedra rojiza —el característico rodeno—, balcones de madera y forja y tejados que se adaptan al relieve de la ladera.

Plaza Mayor de Albarracín Ayuntamiento de Albarracín

Entre sus calles destacan la Plaza Mayor, el Ayuntamiento del siglo XVI, la catedral, el castillo y el recinto amurallado que recuerda su pasado medieval y musulmán.

La muralla, cuyos orígenes se remontan al siglo X, es uno de sus grandes atractivos. Entre sus elementos más llamativos se encuentra la Torre del Andador, situada en el punto más alto del municipio y visible desde cualquier ángulo.

El acceso se realiza a pie por un camino de piedra, lo que convierte la visita en una pequeña aventura con vistas únicas.

Una casa torcida

Otro de los rincones más fotografiados es la Casa de la Julianeta, una construcción de arquitectura irregular que parece desafiar la gravedad. Ubicada en el cruce de la calle Santiago con el Portal de Molina, hoy funciona como taller y residencia para artistas impulsado por la fundación local.

Casa de la Julianeta Albarracín Love

El entorno natural también invita a perderse entre senderos. Paseos junto al río, rutas por el Barranco de la Hoz o el Paseo Fluvial del Guadalaviar permiten descubrir la zona con calma.

Además, los Pinares de Rodeno ofrecen un paisaje de pinos y formaciones rocosas rojizas que contrastan con el color del casco histórico.

Río Blanco Ayuntamiento de Albarracín

Albarracín cuenta también con una amplia gastronomía. Lo más típico de la zona son las migas, el ternasco, las truchas de río y los dulces de raíz morisco-aragonesa, todo ello muy ligado a la sierra y la vida rural de la zona.

Una parte fundamental de su comida típica es la carne, especialmente el cordero. La región tiene una larga tradición pastoril, y la carne de cordero, es decir, el ternasco, se ha convertido en uno de los platos estrella.

Considerado por muchos como una auténtica "fantasía rojiza", Albarracín es un destino perfecto tanto para los amantes del senderismo como para quienes buscan fotografía, historia y tranquilidad.