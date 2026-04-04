Aitana Sánchez-Gijón, actriz, 57 años: "Desayuno siempre 2 kiwis y tostadas de pan de centeno con nueces y aceite de oliva"

A sus 57 años, Aitana Sánchez-Gijón se ha posicionado como algo más que una de las intérpretes más respetadas de nuestro país; hoy es, además, un referente de longevidad activa.

En sus recientes intervenciones, la actriz ha desgranado los detalles de una rutina férrea basada en un triángulo estratégico: alimentación, ejercicio y descanso.

Aunque su agenda depende de si está de rodaje o de gira teatral, Aitana ha confesado recientemente que su día ideal comienza a las 5 de la mañana. Este hábito le permite disfrutar de un tiempo de silencio y conexión de que el mundo se acelere.

Sin embargo, su mayor revelación ha sido el manejo de la premenopausia. Tras sufrir los síntomas clásicos (insomnio, sofocos y ansiedad) la actriz decidió tomar las riendas de su metabolismo.

"Me siento más poderosa y consciente de quién soy", explica, tras haber soltado el "lastre" de querer luchar contra el paso del tiempo, enfocándose en lugar de ello en la energía.

Nada más levantarse, antes incluso de mirar el móvil, se sienta en el suelo, sobre un cojín, y medita en silencio; hoy asegura que no se salta ese rato de respiración y calma porque es su herramienta clave para gestionar el estrés y dormir mejor. Después llega su primer gesto físico del día, un vaso de agua caliente con limón, sencillo pero intocable en su ritual matutino.

El segundo paso de la mañana tiene nombre propio, el kiwi. Aitana cuenta que, hace más de tres décadas, Richard Gere le regaló uno en un hotel y le habló de sus beneficios; desde entonces toma siempre dos al día y no concibe empezar la jornada sin esa fruta.

No es solo un capricho, asegura que el kiwi le ayuda con la digestión, le deshincha y le "asienta" el estómago, algo que comenzó a notar cuando se acercaba a la premenopausia.

Como sigue un protocolo de ayuno intermitente de 16 horas, rompe ese ayuno con un desayuno muy rico en proteína, pensado para saciar y proteger la masa muscular, una de sus grandes obsesiones a partir de los 50.

En los meses de frío, ha contado que a veces recurre a compotas templadas de manzana y pera y tostadas de pan integral o de centeno con frutos secos y aceite de oliva, contempladas con una bebida láctea o vegetal, para cosntruir un desayuno cálido y saciante sin excesos.

Si algo tiene claro es que los entrenamientos extremos no van con ella. Probó rutinas de fuerza muy intensas y acababa el día casi con fiebre, agotada.

Por eos ha diseñado un plan de movimiento "sostenible" en el tiempo, que combina pilates, yoga y ejercicios de fuerza adaptados para mantener el tono sin castigar articulaciones ni sistema nervioso.

Su gran descubrimiento ha sido el método Gyrotonic, una disciplina que trabaja musculatura, equilibrio, fuerza y flexibilidad en cadenas completas, ideal para alargar la figura sin rutinas agresivas.

A todo esto suma algo tan sencillo como caminar mucho siempre que puede, convertir las gestiones diarias en excusas para moverse y, cuando la agenda se complica, replicar pequeñas secuencias de entrenamiento en casa.