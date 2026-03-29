Verdeliss: "He corrido 63 maratones en 2,5 años y 3 carreras de 100 km, sé que estoy poniendo mi cuerpo al límite"
La 'influencer', madre de ocho hijos, asegura que el deporte la hace "superfeliz", aunque admite los riesgos: "Sé que estoy jugando con los extremos".
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Verdeliss (40 años), nombre 'artístico' de Estefanía Unzu, se hizo popular mostrando en redes sociales su día a día junto a su marido, el abogado Aritz Seminario, y sus ocho hijos: Aimar, Irati, Laia, Julen, las mellizas Anne y Eider, Miren y la benjamina, Deva.
De esa ventana a una familia numerosa nació una comunidad millonaria y también un negocio sólido: la navarra es cofundadora de Green Cornerss, una firma de cosmética natural especializada en pieles sensibles, atópicas y alérgicas, con líneas específicas para bebés, niños y madres.
Su giro hacia el atletismo de fondo arrancó en abril de 2022, cuando se propuso el reto '12 maratones en 12 meses', que debutó un año después, en abril de 2023, en la maratón de Viena, recién dada a luz de su octava hija.
Allí corrió junto a Aritz con tres objetivos muy claros: no lesionarse, terminar la prueba y hacer una marca inferior a las cuatro horas. Cruzó la meta en torno a 3h41. Y, como ella misma ha contado, esa carrera le cambió la vida.
Carrera meteórica como atleta
Después de su hito en Viena llegaron Ottawa en mayo, Estocolmo en junio, San Francisco en julio, Sunshine Coast (Australia) en agosto, Berlín en septiembre, Ciudad del Cabo en octubre, Donosti en noviembre y, ya en diciembre, una maratón muy especial en Valencia, rodeada de su familia, donde estuvo por debajo de las tres horas.
En marzo de 2024 completó el reto con Tokio en 3h06, cerrando así 12 maratones en 12 meses repartidas por cuatro continentes.
Lejos de frenar, Verdeliss ha seguido encadenando desafíos. En 2024 se proclamó campeona de España de 100 kilómetros, firmando la quinta mejor marca histórica nacional en la distancia y consolidándose como una de las grandes nombres del ultrafondo femenino.
En 2025 dio un paso más al sumarse al desafío World Marathon Challenge: siete maratones en siete días en siete continentes, con etapas que la llevaron de la Antarctica Intercontinental Marathon al circuito del Jarama en Madrid, pasando por Ciudad del Cabo, Perth, Dubái, Fortaleza y Miami.
Ya suma más de 60 maratones desde Viena 2023 y, solo en otoño de 2025, encadenó marcas por debajo de tres horas en pruebas como la Wizz Air Venice Marathon, donde fue top‑10 absoluta y segunda de su categoría (F40) con 2h54:04.
"Sé que estoy jugando con los extremos"
En este contexto llega su confesión más reciente. En el pódcast El cafelito TV con Josep Pedrerol (60). "Yo he cogido el running de una forma muy extrema, muy radical, ¿sabes?".
"He corrido 63 maratones en dos años y medio, más o menos. He hecho tres 100K (pruebas de 100 kilómetros), otras tres pruebas de ultradistancia y sé que estoy jugando con los extremos y que estoy poniendo mi cuerpo al límite", ha admitido.
"Sé que me hace superfeliz, pero soy consciente de que tiene una fecha de caducidad", ha confesado.
Cuando el presentador le apunta que repite a menudo que el deporte le gusta pero no la obsesiona, Verdeliss responde que lo hace "para protegerse a sí misma" y remata con una reflexión clara: "Porque no puede durar para siempre".
Sobre su carrera deportiva, Verdeliss ha destacado que "no estoy aquí para dar lecciones" y que no ha "firmado ningún contrato de que tenga que ser ejemplarizante para nadie".
Asimismo, ha recalcado que "yo me hago controles, yo hago mis chequeos, yo sé que no me voy a morir, no voy a perder la vida. Si pierdo va a ser la capacidad de poder seguir haciendo deporte por alguna lesión que me incapacite. Y con ese pensamiento voy a por todas".
Su último reto en Madrid
Su último golpe de efecto ha sido el 'Reto 24h running con Verdeliss', organizado por Decathlon para presentar las zapatillas Kipride Max.
Desde las 19.00 del miércoles 25 de febrero hasta las 19.00 del jueves de dicho mes, la pamplonesa corrió durante 24 horas seguidas sobre una cinta instalada en el escaparate de la tienda de Decathlon de Nuevos Ministerios, en Madrid, a la vista de los viandantes.
Completó más de 200 kilómetros y convirtió el local en punto de encuentro runner: una segunda cinta permitía a cualquiera sumarse simbólicamente al desafío y sumar kilómetros a su lado.
Principales carreras de Verdeliss
Abril 2023: Maratón de Viena (Austria), 42,195 km.
Fue su debut en maratón junto a su marido, Aritz, con objetivo cumplido de bajar de 4 horas (en torno a 3h4X).
Mayo 2023: Maratón de Ottawa (Canadá), 42,195 km.
La prueba fue segunda maratón dentro del reto 12×12.
Junio 2023: Maratón de Estocolmo (Suecia), 42,195 km.
La carrera supuso la tercera maratón del reto.
Julio 2023: Maratón de San Francisco (Estados Unidos), 42,195 km.
Cuarta maratón, con un recorrido muy exigente.
Agosto 2023: Sunshine Coast Marathon (Australia), 42,195 km.
Quinta maratón, marcada por el calor y la humedad altos.
Septiembre 2023: Maratón de Berlín (Alemania), 42,195 km.
En esta carrera mejoró su marca personal hasta 3h05.
Octubre 2023: Maratón de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 42,195 km.
Terminó en 3h20 pese a fuertes dolores estomacales en los últimos 20 km.
Noviembre 2023: Maratón de Donosti / San Sebastián (España), 42,195 km.
Fue una de las últimas citas del reto 12×12.
Diciembre 2023: Maratón de Valencia (España), 42,195 km.
Esta carrera fue su "maratón más especial". Corrió cerca de casa y bajó por primera vez de 3 horas.
Marzo 2024: Maratón de Tokio (Japón), 42,195 km.
Cerró el reto 12×12 con un tiempo de 3h06.
Abril 2024: Maratón de Londres (Reino Unido), 42,195 km.
Verdeliss hizo una marca de 2h59, una de sus mejores experiencias como corredora.
12 mayo 2024: Campeonato de España de 100 km, Sotillo de la Adrada (Ávila), 100 km.
Se proclamó campeona de España absoluta con 7h59:30.
Fue récord navarro y solo 10 hombres entraron antes que ella.
2024: Maratón de Doha (Catar), primera victoria, 42,195 km.
Ganó la categoría popular. Posteriormente repitió triunfo.
Enero 2025: World Marathon Challenge (7 maratones, 7 días, 7 continentes), 7 × 42,195 km.
Ganó el reto con récord femenino, con etapa final en Miami y unos 295 km acumulados en una semana.
25 octubre 2025: Wizz Air Venice Marathon (Italia), 42,195 km.
Firmó 2h54:04 oficial (2h53:48 real), se proclamó como top‑10 absoluta y fue la segunda de su categoría F40.
15 enero 2026: Maratón de Doha (Catar), segunda victoria, 42,195 km.
Repitió triunfo popular con 2h55:52.
Febrero 2026: Reto 24 h Decathlon Nuevos Ministerios (Madrid), más de 250 km en cinta.
Dicho reto supuso para la influencer y deportista un total de 24 horas corriendo sin descanso.
El objetivo inicial era de 200 kilómetros y acabó superando los 250 corriendo en el escaparate de la tienda.