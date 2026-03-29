Verdeliss: "He corrido 63 maratones en 2,5 años y 3 carreras de 100 km, sé que estoy poniendo mi cuerpo al límite"

Verdeliss (40 años), nombre 'artístico' de Estefanía Unzu, se hizo popular mostrando en redes sociales su día a día junto a su marido, el abogado Aritz Seminario, y sus ocho hijos: Aimar, Irati, Laia, Julen, las mellizas Anne y Eider, Miren y la benjamina, Deva.

De esa ventana a una familia numerosa nació una comunidad millonaria y también un negocio sólido: la navarra es cofundadora de Green Cornerss, una firma de cosmética natural especializada en pieles sensibles, atópicas y alérgicas, con líneas específicas para bebés, niños y madres.

Su giro hacia el atletismo de fondo arrancó en abril de 2022, cuando se propuso el reto '12 maratones en 12 meses', que debutó un año después, en abril de 2023, en la maratón de Viena, recién dada a luz de su octava hija.

Allí corrió junto a Aritz con tres objetivos muy claros: no lesionarse, terminar la prueba y hacer una marca inferior a las cuatro horas. Cruzó la meta en torno a 3h41. Y, como ella misma ha contado, esa carrera le cambió la vida.

Carrera meteórica como atleta

Después de su hito en Viena llegaron Ottawa en mayo, Estocolmo en junio, San Francisco en julio, Sunshine Coast (Australia) en agosto, Berlín en septiembre, Ciudad del Cabo en octubre, Donosti en noviembre y, ya en diciembre, una maratón muy especial en Valencia, rodeada de su familia, donde estuvo por debajo de las tres horas.

En marzo de 2024 completó el reto con Tokio en 3h06, cerrando así 12 maratones en 12 meses repartidas por cuatro continentes.

Lejos de frenar, Verdeliss ha seguido encadenando desafíos. En 2024 se proclamó campeona de España de 100 kilómetros, firmando la quinta mejor marca histórica nacional en la distancia y consolidándose como una de las grandes nombres del ultrafondo femenino.

En 2025 dio un paso más al sumarse al desafío World Marathon Challenge: siete maratones en siete días en siete continentes, con etapas que la llevaron de la Antarctica Intercontinental Marathon al circuito del Jarama en Madrid, pasando por Ciudad del Cabo, Perth, Dubái, Fortaleza y Miami.

Ya suma más de 60 maratones desde Viena 2023 y, solo en otoño de 2025, encadenó marcas por debajo de tres horas en pruebas como la Wizz Air Venice Marathon, donde fue top‑10 absoluta y segunda de su categoría (F40) con 2h54:04.

Verdeliss, influencer con más de 1,5 millones de seguidores.

"Sé que estoy jugando con los extremos"

En este contexto llega su confesión más reciente. En el pódcast El cafelito TV con Josep Pedrerol (60). "Yo he cogido el running de una forma muy extrema, muy radical, ¿sabes?".

"He corrido 63 maratones en dos años y medio, más o menos. He hecho tres 100K (pruebas de 100 kilómetros), otras tres pruebas de ultradistancia y sé que estoy jugando con los extremos y que estoy poniendo mi cuerpo al límite", ha admitido.

"Sé que me hace superfeliz, pero soy consciente de que tiene una fecha de caducidad", ha confesado.

Cuando el presentador le apunta que repite a menudo que el deporte le gusta pero no la obsesiona, Verdeliss responde que lo hace "para protegerse a sí misma" y remata con una reflexión clara: "Porque no puede durar para siempre".

Sobre su carrera deportiva, Verdeliss ha destacado que "no estoy aquí para dar lecciones" y que no ha "firmado ningún contrato de que tenga que ser ejemplarizante para nadie".

Asimismo, ha recalcado que "yo me hago controles, yo hago mis chequeos, yo sé que no me voy a morir, no voy a perder la vida. Si pierdo va a ser la capacidad de poder seguir haciendo deporte por alguna lesión que me incapacite. Y con ese pensamiento voy a por todas".

Verdeliss, en el 'Reto 24h running con Verdeliss', organizado por Decathlon. Gtres

Su último reto en Madrid

Su último golpe de efecto ha sido el 'Reto 24h running con Verdeliss', organizado por Decathlon para presentar las zapatillas Kipride Max.

Desde las 19.00 del miércoles 25 de febrero hasta las 19.00 del jueves de dicho mes, la pamplonesa corrió durante 24 horas seguidas sobre una cinta instalada en el escaparate de la tienda de Decathlon de Nuevos Ministerios, en Madrid, a la vista de los viandantes.

Completó más de 200 kilómetros y convirtió el local en punto de encuentro runner: una segunda cinta permitía a cualquiera sumarse simbólicamente al desafío y sumar kilómetros a su lado.