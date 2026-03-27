José Mercé: "Lo que hace Rosalía no es flamenco, canta muy bonito pero es todo muy estudiado y mecanizado"

José Mercé vuelve a poner palabras a lo que muchos piensan en silencio. Rosalía no hace flamenco y llamarlo así, para él, es una falta de respeto a un arte que le duele en los huesos.

Sus declaraciones, lejos de ser un ataque gratuito, destapan una grieta generacional que hoy recorre el corazón mismo de la música española.

A sus 70 años, Mercé habla desde la autoridad de quein ha crecido entre Camarón, Lola Flores y Pastora Pavón, la Niña de los Peines, nombres que para él no son historia, sino familia artística.

Cuando mira el panorama actual, confiesa que no encuentra ese eco que rompe, que araña por dentro y que siempre ha entendido como la esencia del flamenco.

"Hoy día no veo ese eco que le hace falta al flamenco que rompe, que te duele... Todo está muy mecanizado y sonando muy igual", lamenta, en una frase que suena a diagnóstico y a queja a la vez.

Mercé reivindica una época en la que bastaba con escuchar dos compases para reconocer al cantaor, donde la personalidad era un sello inconfundible, no un filtro más de producción.

De fondo, late su preocupación por un género que considera maltratado, diluido en etiquetas de marketing que convierten cualquier cosa "con palmas" en flamenco.

"Lo que hace Rosalía no es flamenco, lo tengo muy claro", se muestra rotundo. Pero Mercé matiza y ahí está la clave de la polémica: no niega el talento de la catalana, ni sus conocimientos, ni su amor por el género.

Al contrario, reconoce que Rosalía es muy buena aficionada, que ha estudiado, que sabe perfectamente de dónde bebe, pero insiste en que su propuesta pertenece a otro terreno.

Su petición es clara y casi suplicante: "Que no lo llamen flamenco, por favor, que no es flamenco". Lo que Mercé no acepta no es a Rosalía, sino la etiqueta que se le cuelga desde fuera, esa necesidad de vender como "flamenco" cualquier fenómeno global que roce el imaginario andaluz.

Donde muchos ven ruptura, Mercé escucha eso. Y ese eco, dice, tiene nombre propio: Pastora Pavón. "A Rosalía le hubiera gustado cantar flamenco como Pastora", afirma, subrayando que en su voz se adivina la imitación reverencial a la Niña de los Peines, pero también marcando distancia: "La imita, pero no es Pastora. Es todo muy estudiado y muy mecanizado".

Ahí se abre una herida sensible: ¿hasta qué punto la innovación puede apoyarse en la tradición sin confundirse con ella? Para Mercé, Rosalía juega con códigos flamencos, los estudia, los cita, pero los coloca en un laboratorio pop donde la emoción está filtrada por la perfección técnica, por el pulso frío de las máquinas.

No es la primera vez que el jerezano se mete en este charco, ni la primera vez que sale salpicado. Ya le llamaron machista por cuestionar el "flamenco" de Rosalía y lejos de recular, hoy repite el mensaje "muy clarito", asumiendo el coste de ir contracorriente en plena era de las redes sociales.

La actualidad de José Mercé

Mientras presenta su nuevo trabajo, José Mercé canta a Manuel Alejandro, y sueña con cerrar su carrera discográfica con una gran antología de palos flamencos, Mercé lanza un aviso.

El futuro del género dependerá de cómo lo nombremos, de a quién se le permite llevar su bandera y de cuánto se respete a quienes lo han sostenido durante décadas.

En esa batalla simbólica, Rosalía no es el enemigo, sino el espejo donde el flamenco de siempre se ve, se compara... y decide si quiere seguir siendo él mismo o convertirse en otra cosa.