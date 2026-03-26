El pueblo español donde Javier Cámara (59 años) disfruta del verano: 20 km de costa y un chalet de 2 plantas con piscina

En uno de los rincones más deseados de la Costa Blanca, entre acantilados, pinos y el azul intenso del Mediterráneo, Javier Cámara (59 años) ha encontrado su refugio más mediterráneo, una casa en Jávea, en la exclusiva zona del Cabo de la Nao. Un escondite blanco y luminoso, pensado para desaparecer del ruido cuando las cámaras se apagan.

El actor riojano, ganador de dos Premios Goya y uno de los rostros más queridos del cine y la televisión española, veranea en este enclave con vistas al Montgó. No es casualidad, Jávea se ha convertido en imán para famosos que buscan el sol, mar y discreción, lejos del foco pero cerca de todo.

La vivienda de Javier es un chalet blanco de dos plantas, con piscina y chimenea, rodeado de vegetación mediterránea y otros chalés de alto nivel que salpican la ladera.

Desde la terraza se ve el Montgó recortado en el horizonte, un paisaje que el actor ha mostrado en algunas de sus publicaciones más personales en redes sociales, siempre asociadas a la idea de calma y agradecimiento.

Por dentro, la casa es tan cuidada como sus personajes. Luz natural por todas partes, espacios abiertos y una decoración cálida, donde mandan los tonos claros, la madera y los detalles con alma.

No es una villa fría de catálogo, es una casa vivida, pensada para largas sobremesas, siestas con las ventanas abiertas y noches de verano mirando el cielo desde la piscina.

Detrás de ese ambiente tan instagrameable hay una mano muy concreta, la de la diseñadora Jessica Bataille, conocida por su estilo mediterráneo sofisticado pero nada impostado.

Cala Barraca (Jávea)

Ella ha ayudado a transformar la vivienda en exactamente lo que Cámara buscaba, un rincón de calma, tal y como él mismo escribió en una de sus declaraciones más virales dedicadas a esta casa.

"Solo quería unos días para descansar. Y nadie mejor que mi amiga del alma para pedirle un rincón del alma. A la calma, alma", escribió el actor junto a unas imágenes de la casa recién pintada, abierta de par en par al aire de la Marina Alta.

En ese mismo post hablaba de felicidad, de vida plena y de la importancia de esos pequeños instantes en familia entre cuatro paredes que, vistas desde fuera, parecen sacadas de una revista de decoración.

La zona del Cabo de la Nao, donde se encuentra la casa, es una de las más exclusivas de Jávea: villas con parcela, privacidad máxima, carreteras que serpentean entre pinos y miradores de infarto sobre el mar.

No es extraño que compartan paisaje con otros rostros conocidos como Pablo Motos o Blanca Suárez, que también han sido fotografiados disfrutando de este rincón alicantino.

Para Javier Cámara, esta casa no es solo una dirección de verano, es un paréntesis emocional. Un lugar donde puede dejar el guion en la mesa, apagar el móvil, bajar a Cala Bandida o simplemente quedarse en la piscina mirando el Montgó y recordar que, a veces, el mayor lujo es poder decir, aquí no tengo prisa.