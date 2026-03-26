Ni Marbella ni Mijas: el pueblo de Málaga en el que Cayetano Rivera tiene un cortijo de 3.000 m2 y es Bien de Interés Cultural

Cayetano Rivera tiene un cortijo de 3.000 metros cuadrados en la localidad malagueña de Ronda. Montaje de EL ESPAÑOL.

Ronda, y no ninguno de los grandes nombres de la Costa del Sol como Marbella o Mijas, es el rincón de Málaga que ocupa un lugar privilegiado en la vida de Cayetano Rivera (49 años).

En este municipio malagueño, cuyo casco histórico está declarado Conjunto Histórico y figura en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, el torero disfruta del histórico cortijo familiar El Recreo de San Cayetano, una finca de aire señorial convertida hoy en villa de lujo para estancias privadas.

Más allá de su valor económico, la propiedad tiene un fuerte componente sentimental. Como se sabe, en la plaza de toros de Ronda han toreado los matadores de la dinastía Ordóñez-Rivera en las tradicionales goyescas, lo que refuerza el vínculo emocional de la familia con este enclave.

Cayetano Rivera es propietario de la finca El Recreo de San Cayetano, en Ronda (Málaga). TripAdvisor.

Refugio familiar

El Recreo de San Cayetano es una casa de recreo de estilo cortijo andaluz, ligada desde hace décadas a la saga Ordóñez y, por extensión, al mundo taurino de Ronda.

Se trata de una gran casa de campo señorial, pensada para servir como refugio familiar y escenario de reuniones privadas, que hoy se ha adaptado a los tiempos como villa de alto nivel disponible para alquiler vacacional.

Sus amplias zonas ajardinadas, los espacios de ocio y su ubicación en un entorno de campo muy próximo al casco urbano la convierten en una de las propiedades más singulares de la comarca.

El Recreo de San Cayetano, la finca que tiene Cayetano Rivera en Ronda, tiene 3.000 metros cuadrados de superficie. TripAdvisor.

Clásico cortijo andaluz

La finca cuenta con unos 3.000 metros cuadrados de superficie construida, dispone de 5 dormitorios y 7 baños, y está diseñada para acoger cómodamente a un grupo máximo de 10 personas.

Es, en la práctica, una casa de recreo completa, con estancias amplias, áreas comunes pensadas para la convivencia y una distribución que combina tradición y confort contemporáneo.

La estética responde al clásico cortijo andaluz: volúmenes blancos o enfoscados, cubiertas de teja, porches y patios, interiores luminosos y una decoración que remite a la historia familiar y al universo taurino.

La casa de Cayetano Rivera en Ronda está disponible para alquiler vacacional en TripAdvisor. TripAdvisor.

Casa rural llena de recuerdos

La finca, disponible para el alquiler vacacional en plataformas de reservas como TripAdvisor, se presenta como una villa de alto nivel, con amplias zonas ajardinadas, piscina y espacios de ocio, en un entorno natural muy cercano a Ronda.

La casa se oferta para alquiler vacacional de alta gama, orientada a grupos reducidos que buscan privacidad, entorno campestre y un plus de historia y simbolismo.

Cocina de El Recreo de San Cayetano. TripAdvisor.

Esa mezcla de exclusividad, campo y tradición taurina es, precisamente, uno de los reclamos de la propiedad: no es solo un cortijo en la Serranía, sino la casa familiar de uno de los miembros de las sagas más reconocidas del toreo en España.

Ronda, por su parte, aporta el marco perfecto para esa narrativa. Con algo más de 30.000 habitantes, la ciudad se asienta sobre un desfiladero espectacular, el Tajo, que parte en dos el núcleo urbano y se salva gracias al emblemático Puente Nuevo, uno de los monumentos más fotografiados de Andalucía.

Galería de acceso a las habitaciones de El Recreo de San Cayetano. TripAdvisor.

Ronda, joya de la provincia de Málaga

Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico y protegido como Bien de Interés Cultural, conserva trazas árabes, palacios renacentistas, iglesias, murallas y miradores que explican por qué la localidad se ha convertido en un imán turístico.

Entre sus principales atractivos destacan, además del Puente Nuevo y el Tajo, la plaza de toros de Ronda —una de las más antiguas y con más historia de España—, los baños árabes, el Palacio de Mondragón, la Colegiata de Santa María la Mayor, las murallas y puertas de la ciudad y los numerosos miradores que dominan la serranía.

Dormitorio de El Recreo de San Cayetano, la finca de Cayetano Rivera en Ronda. TripAdvisor.

Un pueblo con tradición taurina

La plaza de toros, en particular, tiene una fuerte carga simbólica para los Rivera Ordóñez: escenario de las tradicionales corridas goyescas, ha visto torear a varias generaciones de la familia, consolidando una relación casi orgánica entre el linaje y la ciudad.

Ronda recibe cada año cientos de miles de visitantes, atraídos tanto por su patrimonio como por su condición de 'pueblo blanco' de interior con servicios de ciudad media.

Jardines del cortijo andaluz El Recreo de San Cayetano en la localidad malagueña de Ronda. TripAdvisor.

Un rincón para amantes de lo natural

Muchos de esos turistas se acercan en excursiones de un día desde la Costa del Sol, mientras que otros optan por alojarse en la propia localidad o en cortijos y hoteles rurales de su entorno, un segmento en el que encaja la finca de Cayetano Rivera.

Que un personaje tan asociado al glamour mediático como Cayetano haya elegido este municipio y no un punto de la costa ultramasificada refuerza la imagen del municipio como destino con carácter propio, más ligado a la historia, la tradición y el paisaje de la serranía que al turismo de playa.

Un rincón del acogedor salón de El Recreo de San Cayetano, propiedad de Cayetano Rivera en Ronda. TripAdvisor.

El Recreo de San Cayetano, con su mezcla de cortijo histórico, villa de lujo y casa familiar cargada de memoria taurina, se ha convertido así en el símbolo perfecto de esa conexión íntima entre la familia Rivera y uno de los pueblos más singulares —y protegidos— de Málaga.