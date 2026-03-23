Ni La Moraleja ni Somosaguas: la lujosa casa de Omar Montes (37 años) de 200 m2 con jardín y piscina en una zona exclusiva de Madrid

Dicen que hay casas que se enseñan antes de contarse, pero la de Omar Montes (37 años) obliga a hacer una excepción. Antes de ver la piscina, el vestidor o el salón infinito, hay que entender lo que representa, la postal definitiva de su cambio de vida, la prueba de que aquel chico de barrio al que muchos no tomaban en serio ha acabado viviendo en una realidad que antes solo veía en videoclips.

La mansión se levanta en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid, en la zona de Montepríncipe, dentro del municipio de Boadilla del Monte, uno de los enclaves residenciales más caros y discretos de la Comunidad.

Algunas fuentes indican que Omar Montes desembolsó hasta 4 millones por su vivienda, adquirida en el año 2022. "Me he dejado todos mis ahorros", explicó el cantante en una visita a El Hormiguero de Pablo Motos.

Allí, detrás de una garita de seguridad y calles silenciosas, Omar ha encontrado el escenario perfecto para su nueva vida, lejos del ruido del centro pero muy cerca del circuito del lujo en la capital.

Por dentro, la casa es el mejor resumen visual de su ascenso. Nada de pasillos estrechos ni muebles de "apaño", el corazón de la vivienda es un gran espacio diáfano en el que salón, comedor y cocina se comunican casi sin paredes, pensado tanto para reuniones con amigos como para convertirse en plató improvisado de entrevistas que arrase en redes. La luz entra a raudales por los ventanales, convirtiendo cualquier rincón en un plano aprovechable.

La decoración sigue el manual de las mansiones más virales. Tonos neutros, sofás enormes en colores claros, detalles en negro, cristal y metal, y ese brillo controlado que funciona perfecto en cámara.

La casa de Omar Montes cuenta con más de 200 metros cuadrados repartidos en dos plantas, sobre una parcela con un jardín de más 2.000 metros cuadrados. Ahí es nada.

Omar Montes en el interior de su casa junto a los hermanos Iglesias

El vestidor se ha convertido en uno de los espacios más comentados. Más que un simple armario grande, es una habitación dedicada a su imagen. Filas de zapatillas perfectamente ordenadas, prendas clasificadas por estilos y colores, espejos de cuerpo entero y sensación constante de "set" preparado para un house tour.

Es el lugar donde el famoso presume de logros sin necesidad de decirlo, cada prenda es un recuerdo de un concierto, una gala o un momento clave.

La zona de ocio completa la cara más hedonista de la casa. Hay espacio para reuniones, estudio y creación, una sala para ver peleas o partidos con amigos y un gimnasio propio que refuerza su imagen de artista que cuida el cuerpo tanto como los números de streaming.

La idea es clara, que dentro de estas paredes tenga todo lo que necesita para vivir, trabajar y exhibir su éxito sin salir apenas de casa.

¡Descubre la casa de Omar Montes y el espectacular vestidor para su colección de zapatillas que crearán para él Chábeli y Julio Iglesias Jr. en 'Los Iglesias. Her-manos a la obra'!



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Fuera, el jardín es el gran golpe de efecto. Rodea la casa y actúa como segundo salón al aire libre. La piscina, de grandes dimensiones, se combina con un solárium de hamacas que recuerda a un resort; a un lado, una zona de barbacoa para esas noches eternas de verano, y al otro, un área de entrenamiento exterior con barras y estructuras para ejercitarse sin pisar el gimnasio tradicional.

Al final, la mansión de Omar Montes no es solo un lugar donde dormir, es el decorado perfecto de su relato público. En cada metro cuadrado se lee la misma idea, del bloque a la mansión, de Pan Bendito a una urbanización privada en Boadilla del Monte.