Entramos en la casa de Gerard Piqué (39 años) en Barcelona: un ático de 500 m2 de estilo minimalista con terraza y piscina

Gerard Piqué (39 años) ya no solo marca goles en los despachos, también vive en uno de los áticos más deseados de Barcelona, convertido en su refugio de soltero de súper lujo en plena zona alta de la ciudad.

El exfutbolista del Barça ha hecho del barrio de Sarrià-Sant Gervasi, el más caro de Barcelona, su centro de operaciones sentimental, familiar y empresarial.

Allí posee un ático de unos 500 metros cuadrados distribuido en tres niveles y valorado en torno a 4,5 millones de euros, que se ha convertido en su residencia principal en la ciudad.

No es un simple "piso de soltero". Ocupa varias plantas de un edificio de alto standing y está pensado para que Piqué pueda vivir, trabajar y desconectar sin salir de casa.

Mientras dirige la Kings League y multiplica sus negocios, el excentral se mueve entre estos muros como si fueran su nuevo vestuario de lujo.

Las estancias interiores responden al guion del lujo discreto: grandes salones, comedor amplio y una cocina moderna abierta al área social, diseñada para recibir a amigos sin renunciar a la intimidad.

Varias suites con vestidor y baño propio completan la parte más privada, donde el hermetismo es absoluto y las filtraciones son contadas.

La parte más comentada está en las zonas de ocio. El ático incluye una sala de billar, un pequeño campo de fútbol privado y una espectacular terraza con piscina y zona chill out, auténtica joya de la vivienda.

Desde allí, Piqué disfruta de vistas panorámicas sobre Barcelona, un oasis elevado desde el que decide si se deja ver... o si vuelve a desaparecer del mapa mediático. La historia inmobiliaria de Piqué en Barcelona ayuda a entender el peso simbólico de este ático.

Durante años su gran refugio fue el complejo de tres casas en Esplugues de Llobregat, de casi 4.000 metros cuadrados, diseñado junto a Shakira como hogar definitivo de la familia.

Piscina interior y exterior con cascada, gimnasio, biblioteca, sala de cine, estudio de grabación, campo de fútbol y pista de pádel convertían aquella mansión en un pequeño resort privado.

El barrio de Barcelona donde vive Piqué Ajuntament Barcelona

Tras la ruptura, parte de ese complejo se ha vendido por algo más de tres millones de euros, un paso clave para cerrar etapa y repartir su patrimonio común.

Mientras se negocia el futuro del resto de casas, el ático de Sarrià-Sant Gervasi se consolida como el nuevo "búnker" de Piqué, el escenario de una vida de soltero de alto nivel en la ciudad que le vio crecer como futbolista... y ahora como empresario polémico y omnipresente.