De Sylvester Stallone a Jean-Claude Van Damme: los actores del cine de acción lloran la muerte de Chuck Norris

Celebridades del cine de acción, entre ellos Sylvester Stallone y Jean-Claude Van Damme, se han despedido de Chuck Norris tras su fallecimiento. Montaje de EL ESPAÑOL.

Este fin de semana, numerosos rostros conocidos, entre ellos, estrellas del cine de acción, lloran la muerte de Chuck Norris, fallecido a los 86 años en un hospital de Hawái.

A lo largo de las últimas horas, los compañeros de profesión del estadounidense no han dejado de rendir homenaje a quien fue uno de los grandes iconos de géneros como la aventura y las artes marciales.

La última gran aparición de Chuck Norris en la gran pantalla se produjo en 2012, cuando se unió al reparto de Los indestructibles 2.

En la superproducción, capitaneada por Sylvester Stallone (79 años), compartió metraje con otras leyendas del género como Jean‑Claude Van Damme (65) y Dolph Lundgren (68). Precisamente estos tres compañeros de reparto, así como otras personalidades, han querido despedirlo públicamente.

"Un auténtico estadounidense"

Stallone ha publicado en Instagram una fotografía de ambos en el rodaje de la película acompañada de un mensaje en el que muestra su admiración.

"Me lo pasé genial trabajando con Chuck. Era un auténtico estadounidense en todos los sentidos. Un gran hombre. Mis condolencias a su maravillosa familia", ha escrito.

Jean‑Claude Van Damme, por su parte, también ha recurrido a las redes para recordar al intérprete de Walker, Texas Ranger.

El belga ha compartido tres imágenes juntos tomadas en diferentes etapas de sus carreras, entre ellas una en la que ambos posan con John Travolta (72), y las ha acompañado de unas palabras de despedida.

"Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de mi amigo Chuck Norris. Nos conocíamos desde mis inicios y siempre respeté al hombre que era", ha resaltado.

Para Van Damme, la relación con Norris iba más allá de la admiración profesional. Ambos habían forjado una sincera amistad a lo largo de décadas en la industria.

"El campeón"

También Dolph Lundgren ha publicado un mensaje, breve pero muy significativo, en el que define a Chuck Norris como "el campeón".

Junto a una fotografía de ambos en los últimos años, el actor sueco ha explicado lo que el estadounidense había representado para él desde sus comienzos.

"Desde que era un joven artista marcial y luego cuando empecé a trabajar en el cine, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza que se necesitan para ser un hombre. Te echaremos de menos, amigo mío”.

Los mensajes de Stallone, Van Damme y Lundgren resumen el sentimiento de toda una generación de actores que crecieron viéndolo pelear en pantalla y que más tarde compartieron focos y escenas con él.

Para millones de espectadores dentro y fuera de Estados Unidos, Chuck Norris representó el rostro del héroe invencible.

Para sus colegas, además, fue un verdadero referente de disciplina, fe y modestia en un mundo, el del séptimo arte, marcado por el ego y la competencia.

"Un caballero"

Otro de los rostros conocidos que se han despedido de Chuck Norris es La Toya Jackson (69), hermana del desaparecido Michael Jackson, quien lo ha recordado con unas palabras de admiración.

"Profundamente triste al conocer la noticia del fallecimiento de Chuck Norris. Mis más sentidas condolencias. Sus habilidades en las artes marciales eran impecables. Era un tipo tan amable, y lo digo de verdad, siempre fue amable. Un caballero encantador", ha destacado en sus redes sociales.