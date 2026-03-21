Donald Jr., hijo de Trump, vende su mansión de 1.049 metros en Florida por 30 millones antes de celebrar su segunda boda

Donald Jr, hijo de Donald Trump, ha puesto a la venta la mansión que compartió con su exmujer, Kimberly Guilfoyle, en Jupiter, Florida. Montaje de EL ESPAÑOL.

Donald Trump Jr. (48 años), primogénito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (79), ha puesto a la venta su mansión de Jupiter (Florida) por unos 30 millones de dólares, justo cuando está inmerso en los preparativos de su segunda boda.

La propiedad, que ocupó durante años con su exprometida, Kimberly Guilfoyle (57), sale ahora al mercado en un discreto whisper listing, (un tipo de venta que se lleva a cabo sin ser anunciada de manera pública en portales inmobiliarios), según ha adelantado el New York Post.

Este movimiento llega apenas unos meses antes de que el republicano pase de nuevo por el altar con la socialité de Palm Beach Bettina Anderson (39), con la que anunció su compromiso en diciembre de 2025.

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson, el pasado mes de abril en Doral, Miami (Estados Unidos). GTRES

6 dormitorios y 11 baños

La fecha del enlace con su actual pareja aún no ha sido confirmada, pero lo cierto es que ante sus inminentes planes de jurar, una vez más, amor eterno, ha llegado el momento de deshacerse de los recuerdos del pasado.

La vivienda se encuentra en Admirals Cove, una de las urbanizaciones privadas frente al mar más exclusivas de Jupiter, muy codiciada por millonarios y celebrities.

La casa, de dos plantas y pensada para una vida familiar, suma unos 1.050 metros cuadrados (11.300 pies cuadrados) y se levanta sobre una parcela de aproximadamente 4.860 metros cuadrados (1,2 acres), más grande que la mayoría de las fincas de la zona.

Cuenta con seis dormitorios y once baños, piscina y un muelle privado sobre el Canal Intracostero con capacidad para un barco de 85 pies. En el interior alberga un ascensor, una bodega y una cocina de estilo profesional, además de amplias zonas de estar diseñadas para recibir invitados.

Trump Jr. y Kimberly Guilfoyle, que mantuvieron una relación sentimental desde 2018 hasta 2024 y llegaron a comprometerse, compraron la mansión en 2021 por 9,7 millones de dólares, poco después de que Donald Trump abandonara la Casa Blanca tras finalizar su primer mandato.

Él es padre de cinco hijos con su exesposa Vanessa Trump, quien reside cerca, mientras que ella tiene un hijo de su segundo matrimonio con el empresario Eric Villency; su primer marido fue el actual gobernador de California, Gavin Newsom.

Donald Trump Jr. ha puesto a la venta su mansión de Jupiter, en Florida, por 30 millones de dólares. Google Earth.

A día de hoy, sus vidas transcurren por caminos muy distintos. Trump Jr. ha rehecho su vida con Bettina Anderson, mientras que Guilfoyle ha sido nombrada recientemente embajadora de Estados Unidos en Grecia.

Actualmente vive en una amplia residencia oficial de estilo mediterráneo en Atenas. Incluso ha posado recientemente en la portada de Vogue Grecia.

Pese a la ruptura, la exfiscal y antigua estrella de Fox News mantiene un discurso conciliador sobre su ex.

"Me alegro por Don. Le deseo, por supuesto, todo lo mejor", ha declarado al New York Times el mes pasado, dejando claro que entre ambos existe una relación cordial a pesar del fin del compromiso y de la inminente boda de él con su actual pareja.

En Florida, mientras tanto, la mansión de Admirals Cove se prepara para cambiar de manos.

Solo un detalle despierta la curiosidad de los norteamericanos: confirmar si incluye una sala de armas, un espacio que el hijo del presidente sí exigió en su casa de los Hamptons para exhibir su colección de rifles de caza.

Donald Trump Jr. ha puesto a la venta la mansión que compartió con su anterior pareja, Kimberly Guilfoyle. Google Earth.

Lo que sí se sabe es que el inmueble está estratégicamente situado en una de las zonas más exclusivas de Florida: Jupiter se encuentra a unos 30 minutos en coche de Mar-a-Lago, en West Palm Beach, y aún más cerca del Trump National Golf Club, dos de los enclaves fetiche de la familia.

"Es una casa preciosa y por fin está lista para la venta. Hay muchísimo interés", asegura una fuente cercana a la operación, que apunta a que ha habido tiras y aflojas entre la expareja a la hora de decidir qué hacer con la propiedad.

Con el cartel de 'se vende' por 30 millones y la segunda boda del hijo mayor de Trump en el horizonte, la mansión de Jupiter se convierte en el último símbolo del cierre definitivo de la etapa que Don Jr. compartió con la mujer a la que estuvo a punto de dar el 'sí, quiero'.