El desayuno que Rosalía (33) repite los 7 días de la semana: tostadas de galleta de maíz con aguacate, pavo y aceite de oliva

Rosalía (33 años) ha demostrado en las últimas semanas que no para. El apoteósico arranque de su gira, LUX Tour, en Lyon, donde ha ofrecido un show a la altura de las figuras más grandes de la música internacional, ha demostrado que pisa con más fuerza que nunca.

Eso sí, para estar en plena forma encima del escenario, se cuida al máximo. Por dentro y por fuera.

Su energía diaria empieza, como ella misma ha revelado, con un desayuno salado, sencillo y repetido casi de forma ritual. Todo ello acompañado de una rutina constante de alimentación y ejercicio.

"Desayuno lo mismo"

En una entrevista con GQ difundida por Woman Madame Figaro, la artista confesaba que nunca improvisa en la primera comida del día.

"Desayuno lo mismo cada día. Unas tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva virgen extra y sal", explica en el vídeo, grabado durante una jornada de promoción en la que detalla cómo arranca sus mañanas.

La cantante subraya que este plato, rápido de preparar, le permite afrontar las primeras horas con suficiente energía sin recurrir a bollería ni azúcares añadidos.

Su insistencia en la rutina no es casual. Ha llegado a confesar que, a veces, lleva un aguacate en el bolso para poder recrear su tostada perfecta esté donde esté. En casa, de gira o en un set de rodaje.

Así, las tortitas o tostadas de maíz, aguacate, pavo y aceite de oliva son la fórmula infalible con la que logra mantenerse saciada durante horas.

"Si empiezas el día con un plato saciante, el cuerpo aguanta mejor y la tentación de atacar las galletas desaparece. Así puedes cuidar tu línea", ha subrayado.

"No tengo entrenador personal"

Detrás de este desayuno hay toda una manera de entender la alimentación. Hablando de su dieta, cabe recordar que llegó a popularizar el llamado 'bocadillo Motomami'.

Una versión en baguette de su desayuno con aguacate laminado, jamón de pavo, una loncha de queso gouda y aceite de oliva con sal, que ella vincula a la idea de equilibrio: proteínas, grasas saludables y "los hidratos justos" para aguantar ensayos y grabaciones.

Algunos nutricionistas apuntan que la combinación que toma Rosalía encaja con los principios de la dieta mediterránea: hidratos de carbono complejos de las tostadas, proteínas magras del pavo y grasas cardiosaludables del aguacate y el aceite de oliva virgen extra.

Este tipo de desayuno, señalan, favorece una liberación de energía más estable y ayuda a evitar el picoteo entre horas si se acompaña de una buena planificación del resto de comidas.

En paralelo, Rosalía ha hablado también de cómo cuida su forma física. "No tengo entrenador personal porque no me gusta tener a un hombre gritándome. Hago muchas pesas, cardio...", ha explicado.

Su rutina de gimnasio combina fuerza y ​​trabajo cardiovascular para soportar la exigencia de los escenarios. Esa mezcla de disciplina con los desayunos y constancia con el ejercicio, compartida en entrevistas y clips promocionales, dibuja la hoja de ruta con la que mantiene su nivel de energía y rendimiento sobre el escenario.

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