Pastora Vega, 65 años: "No me levanto a las 5 de la mañana ni muerta, hago gimnasia y practico el ayuno intermitente"

Pastora Vega, en la presentación de 'El fantasma de la ópera', en Madrid, en 2023. Gtres

Pastora Vega (65 años) siempre se ha cuidado. Y ahora tiene un motivo extra para seguir haciéndolo: dentro de poco se convertirá en abuela.

Su hijo Ion, fruto de su relación con Imanol Arias (69), espera su primer bebé junto a la actriz Alba Ribas (38), una noticia que se ha confirmado a comienzos de 2026 y que abre una nueva etapa vital para la intérprete.

Lejos de cualquier crisis de edad, la actriz afronta su edad (el próximo mes de mayo cumplirá 66) con la mirada puesta en poder seguir el ritmo del futuro nieto.

"Soy una disciplinada caótica"

Pastora Vega pertenece a una generación de mujeres que ha visto cómo la maternidad se retrasaba y, con ella, la edad a la que se estrenan como abuelas.

"Mi madre fue abuela con 49 años, y ahora, cuando lo pienso, digo: ‘Pero si era una chiquilla", reflexiona.

En su análisis, hoy muchas parejas tienen hijos pasados los treinta "primero porque quieren disfrutar y luego porque no se lo pueden permitir", de modo que los abuelos llegan a esa etapa superados los sesenta.

"Son padres a los treinta y tantos, así que es lógico que las abuelas seamos mayores", puntualiza.

Por eso insiste en que los 60 actuales "son diferentes", pero que necesita estar tonificada para poder acompañar al bebé que está en camino: "Me tengo que cuidar por mí y por todos para seguir el ritmo de un niño chico los próximos años de mi vida".

En la revista ¡HOLA! ha contado con detalle en qué consiste ese estilo de vida que combina disciplina y sentido común. "¿Levantarme a las cinco de la mañana para hacer deporte? ¡Ni de broma! Soy una ‘disciplinada caótica", admite.

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"Me cuido la piel con vitaminas"

"Me tomo en serio mi salud y mi estado físico, porque soy una persona muy responsable en general, pero sin caer en fundamentalismos", explica.

Sobre cómo procura mantenerse en forma, no tiene reparos en revelar su fórmula 'secreta': "Tomo mis suplementos, hago gimnasia en casa o en el gimnasio, practico el ayuno intermitente, me cuido la piel con vitaminas, con Indiba… todo para estar lo mejor posible a mi edad".

Además, se pone en manos de profesionales de la medicina estética: "Me dejo asesorar y llevo años en manos del doctor Moisés Amselem. Tengo además la suerte de tener buena piel".

En relación a sus rutinas de ejercicios, admite que lo realiza de manera regular, pero sin obsesionarse: "Me cuido, pero no me esclavizo. No soy de las que tiene tres días fijos de pilates y dos de baile por la tarde, porque, con mi trabajo, es difícil planificar".

"Voy improvisando, disciplinas caóticas, pero disciplina, al fin y al cabo", sentencia.