Joan Laporta, sobre su exmujer y madre de sus 3 hijos: "Podía haber hecho las cosas mejor para mantener mi matrimonio"

Joan Laporta (63 años) ha dejado una de las confesiones más íntimas de su carrera al admitir en una entrevista que el gran fracaso de su vida no tiene que ver con el fútbol, los títulos o el Barça, sino con su vida personal.

"¿Una cosa de la que me arrepienta de mi vida? Me hubiera gustado seguir con mi matrimonio, que se rompió hace muchos años y eso entiendo que es un fracaso. Quizás yo podía haber hecho las cosas mejor", reconoció el candidato a la reelección como presidente del FC Barcelona.

En el programa El Partidazo de COPE, Laporta aparcó por unos minutos el ruido alrededor de Barça y respondió a un test rápido que terminó desvelando su lado más vulnerable.

Lejos del tono encendido que acostumbra en los debates, el abogado catalán habló de su vida privada y asumió que su divorcio es una herida que aún le acompaña.

Para un personaje que siempre ha proyectado seguridad, poderío y un punto de desafío, admitir en público que le hubiera gustado seguir con su exmujer, Constanza Echevarría, suena casi a confesión en voz baja delante de millones de oyentes.

En un contexto en el que el presidente azulgrana vive sometido a una presión constante, estas palabras han sorprendido a muchos culés, que no están acostumbrados a ver a Laporta en clave íntima.

De hablar de Champions, de arbitrajes y de guerras mediáticas a esta vez mirar hacia atrás, a su vida personal y ponerle nombre a su gran espina clavada: "un fracaso" que nada tiene que ver con la clasificación liguera.

La entrevista dejó también otra frase que define bien la mente del Laporta actual: "La Champions la veo mucho más tangible y más posible que la independencia de Cataluña".

En apenas unos segundos, el presidente logró mezclar política, ambición deportiva y realismo, dejando claro que, a día de hoy, levantar la Copa de Europa con el Barça le parece un objetivo más cercano que cualquier cambio histórico en el mapa político.

Joan Laporta estuvo casado con Constanza Echevarría, la madre de sus tres hijos, durante casi dos décadas, una etapa que él mismo ha reconocido como uno de los grandes pilares de su vida personal.

Se casaron en 1990 y compartieron los años de mayor ascenso del abogado, tanto en su carrera profesional como en su irrupción en la primera línea del FC Barcelona.

Laporta y lo que más se arrepiente en su vida:



"Me hubiera gustado seguir manteniendo mi matrimonio"



"Quizás yo podía haber hecho las cosas mejor”



Nunca le había escuchado decirlo



Recuerda a su ex mujer Constanza. La madre de sus 3 hijos



Me parece tan bonito pic.twitter.com/qsgl24tLFI — Víctor Navarro (@victor_nahe) March 10, 2026

Con el tiempo, la relación se fue desgastando y, según explicó el propio Laporta, la presidencia del Barça terminó "quitando tiempo a la familia" y acelerando una separación que él mismo ha llegado a calificar como un "fracaso".

De su matrimonio nacieron tres hijos: Pol, Guim y Jan. Los dos mayores han tenido pasado en el fútbol modesto catalán y hoy desarrollan distintos proyectos empresariales, mientras que el menor ha estado más expuesto mediáticamente por algunos episodios polémicos y por su relación con el entorno del club.