Álex González, actor, 45 años: "Sigo los ritmos circadianos y estoy probando con luz roja en casa, libera la melatonina"

Álex González (45 años) atraviesa un excelente momento profesional. Estos días presenta su nueva serie, titulada Day One, que llega a Prime Video el próximo 13 de marzo. Un trabajo que lo hizo visitar el plató de El Hormiguero el pasado martes, 3 de marzo.

En el espacio de Pablo Motos (60) charló sobre su último papel. En la ficción, da vida a un prodigioso informático que abandonó Barcelona tras la muerte de su hermana y que, diez años después, se ve obligado a volver durante la celebración del Mobile World Congress para enfrentarse a su pasado.

También ha charlado sobre su faceta personal y sus hábitos de vida. De ellos habla en una Newsletter especializada en salud a través de Instagram.

Álex González, en 'El Hormiguero' en junio de 2024. Gtres

Qué son los ritmos circadianos

En ella habla de asuntos muy diversos: desde nutrición a ejercicio físico, rutinas de sueño o los ritmos circadianos.

"Yo no sabía nunca qué contenido generar en Instagram, pero la gente me preguntaba cosas de entrenamiento, de nutrición, y yo les iba contestando", ha empezado diciendo el actor.

"Un amigo me comentó que sería buena idea hacer una newsletter que llegara a todo el mundo sobre esos temas y así surgió Solo tienes un cuerpo. Estoy muy contento con el resultado", añadía.

Los ciclos circadianos son ciclos biológicos internos que se repiten aproximadamente cada 24 horas y regulan algunos procesos del cuerpo, como el sueño, la temperatura corporal o la liberación de hormonas.

Se les denomina 'circadianos' porque vienen del latín circa (alrededor) y diem (día), es decir, "alrededor de un día".

Están controlados por un "reloj biológico" en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que se sincroniza sobre todo con los ciclos de luz y oscuridad del ambiente.

Cuando estos ritmos se alteran de forma mantenida (debido a turnos nocturnos, jet lag, pantallas de noche, etc.), puede afectar a la somnolencia, el estado de ánimo, el metabolismo o, incluso, la digestión.

"Seguir los ritmos del sol"

Consciente de que sus hábitos de vida se salen de lo común, Álex González ha aclarado que es solo un aficionado. No se considera un experto en la materia.

"Aquí nos metemos en un jardín... No sé muchísimo de ellos, lo que hago es aprender de gente que sabe mucho, pero hasta donde estoy aprendiendo ahora es, básicamente, seguir los ritmos del sol con los que hemos vivido miles de años", ha detallado.

Según el intérprete, "esos ritmos han sido interrumpidos por el invento de la bombilla, que nos ha dado muchas alegrías, pero también hace que se rompan los ritmos".

Asimismo, ha apuntado que, siempre que le es posible, procura despertarse con la luz del sol: "Al final vivimos en la sociedad que vivimos y no se puede llevar ese ritmo, pero en la medida de lo posible, intentarlo".

"Estoy probando con la luz roja"

"También estoy probando con luz roja en casa que simula la luz del atardecer y te ayuda a liberar melatonina. Es un tema muy amplio y que mañana nos van a caer palos a los dos por algún lado", subrayaba en su charla con Pablo Motos.

Por último, concluía: "Tengo que decir que a mí me da igual que me caigan palos. Creo en esto, sé que es bueno para la salud.

Yo voy a seguir investigando y compartiendo lo que a mí me vaya bien para que todo el mundo lo conozca".

Lo cierto es que Álex González, "nacido en los ochenta", se considera, en ciertos aspectos, un poco chapado a la antigua. Lo suyo es llevar una vida lo más natural posible. No solo en lo que atañe a su alimentación. También en lo referente a la tecnología.

"Ya hay cosas que ya se me empiezan a escapar. Me molesta que todo sea a través de una app. Sin embargo, uso mucho ChatGPT, es mi amigo, mi psicólogo… le puedes preguntar de todo. Le he metido mensajes para que me los reescriba quitando o añadiendo cosas, lo uso para todo", ha reconocido.