🏆 Mejor película
'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa
🏆 Mejor dirección
Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'
🏆 Mejor actriz protagonista
Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'
🏆 Mejor actor protagonista
José Ramón Soroiz, por 'Maspalomas'
🏆 Mejor actriz revelación
Miriam Garlo, por 'Sorda'
🏆 Mejor dirección novel
Eva Libertad, por 'Sorda'
🏆 Mejor actor revelación
Antonio "Toni" Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
🏆 Mejor actriz de reparto
Nagore Aranburu por Los domingos
-
Finaliza la cobertura de los Goya
En EL ESPAÑOL despedimos este directo donde hemos ido informando sobre todos los premiados de esta edición de los Goya 2026. Repasamos los premios principales:
-
Premios Goya 2026 | Manita de premios para Alauda Ruiz de Azúa: domina en las categorías principales
La cineasta vasca ha sido ganadora indiscutible de la noche, aunque Sirát de Oliver Laxe haya alzado más goyas en el apartado técnico.
Otra gan ganadora de la gala ha sido Sorda, que se ha llevado el premio a mejor dirección novel (Eva Libertad), mejor actor de reparto (Álvaro Cervantes) y mejor actriz novel (Miriam Garlo).
Por su parte, el otro premio "grande" ha caído en Maspalomas, con el Goya a mejor actor principal para José Ramón Soroiz.
-
Premios Goya 2026 | 'Sirát', de Oliver Laxe, la película más premiada de la noche
Los pronósticos han acertado. La película de Óliver Laxe ha dominado en los premios técnicos, con seis cabezones (mejor dirección de producción, mejor montaje, mejor música original, mejor sonido, mejor dirección de fotografía y mejor dirección de arte).
Alauda Ruiz de Azúa, por su parte, conquista la mayoría de los premios principales con Los domingos: mejor actriz protagonista y de reparto, dirección, guion original y película.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor película es para ‘Los domingos’
Finalmente, el máximo galardón se lo llevan Alauda Ruiz de Azúa y su equipo por la compleja narrativa generadora de interrogantes de Los domingos. Competía con La cena, Maspalomas, Sirát y Sorda.
El filme sobre la joven que quiere ser monja de clausura se lleva así un total de cinco cabezones: mejor película, actriz de reparto, actriz protagonista, dirección y película. Antes había sido reconocida con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor dirección es para Alauda Ruiz de Azúa por ‘Los domingos’
La Academia reconoce el trabajo de la cineasta vasca en Los domingos con el Goya a la mejor dirección. En esta categoría también se postulaban Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por Maspalomas, Carla Simón por Romería, Oliver Laxe por Sirát y Albert Serra por Tardes de soledad.
La cineasta ha recordado que en cuarenta años de ceremonias solo han ganado tres mujeres el Goya a la mejor dirección. Ha agradecido, por tanto, "a las personas que trabajan para que esa desigualdad quede atrás".
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor actriz protagonista es para Patricia López Arnaiz por ‘Los domingos’
La actriz se hace con su segundo Goya por su papel como Maite en Los domingos, la mujer que se opone frontalmente a la decisión de su sobrina de 17 años de ser monja de clausura.
Le disputaban el galardón Ángela Cervantes por La furia, Antonia Zegers por Los Tortuga, Nora Navas por Mi amiga Eva y Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor actor protagonista es para José Ramón Soroiz por su papel en 'Maspalomas'
José Ramón Soroiz gana el Goya a mejor actor protagonista por su papel en Maspalomas. El veterano actor, alérgico a las entrevistas, se hace así con su primer premio Goya. Estaban nominados en la misma categoría Alberto San Juan (La cena), Miguel Garcés (Los domingos), Mario Casas (Muy lejos) y Manolo Solo (Una quinta portuguesa).
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor guion original es para Alauda Ruíz de Azúa por 'Los domingos'
Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa se lleva su segundo cabezón de la noche. Tras el reconocimiento a Nagore Aranburu como mejor actriz de reparto, en esta ocasión se reconoce el guion escrito por la cineasta. Competía con Jose Mari Goenaga por Maspalomas, Oliver Laxe y Santiago Fillol por Sirát, Agustín Díaz Yanes por Un fantasma en la batalla y Avelina Prat por Una quinta portuguesa.
Ruiz de Azúa ha centrado su discurso en el miedo. "Ojalá nunca tengamos miedo de condenar la barbarie, no olvidemos Gaza", ha dicho la directora entre aplausos.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor guion adaptado es para Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por 'La cena'
La historia escrita por Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano para La cena se hace con el Goya a mejor guion adaptado. Se enfrentaba en esta categoría a Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño, Celia Rico Clavellino por La buena letra, Carla Simón por Romería y Eva Libertad por Sorda.
"La comedia, al contrario que el cine de autor, no se da importancia", han exclamado los guionistas, que en su película quisieron "recordar que Franco fue un dictador". ¿Qué hacen los dictadores? "Prohibir un idioma, negar el cambio climático, deportar inmigrantes o montar un resort en Gaza", han deslizado.
-
Premios Goya 2026 | Belén Aguilera y Dani Fernández homenajean a Robe Iniesta en el 'in memoriam'
Los cantantes han protagonizado uno de los momentos más tiernos de la noche con su interpretación durante el 'In memoriam' de Si te vas, del grupo Extremoduro. Recuerda así a Robe Iniesta, el líder de la banda extremeña, fallecido este año. Otros de los homenajeados son Eusebio Poncela y Héctor Alterio.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor película europea es para la noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier
El Goya europeo cae en Noruega: Valor sentimental, de Joachim Trier ha sido la ganadora. Se impone así a Cónclave (Reino Unido), de Edward Berger, La chica de la aguja (Dinamarca), de Magnus von Horn, On Falling (Portugal), de Laura Carreira, Un simple accidente (Francia), de Jafar Panahi.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor dirección artística es para Laia Ateca Font por 'Sirát'
Otro Goya técnico para Sirát, de Óliver Laxe. En esta ocasión ha sido la dirección artística de Laia Ateca Font la reconocida. La lista de nominados la completaban Juan Pedro de Gaspar por El cautivo, Koldo Vallés por La cena, Pepe Domínguez del Olmo por Los tigres y Mikel Serrano por Maspalomas.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor actriz revelación es para Miriam Garlo por su 'Sorda'
Miriam Garlo alza el Goya a mejor actriz revelación por su actuación en Sorda. Se impone así a Nora Hernández (La cena), Blanca Soroa (Los domingos), Elvira Lara (Los Tortuga) y Llúcia García (Romería). La actriz, sorda en la vida real, interpreta a una madre con sordera en el largometraje de Eva Libertad, su hermana, también ganadora en la categoría de mejor dirección novel.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor película de animación es para 'Decorado'
El humor ácido de Decorado gana el Goya a mejor película de animación. Se disputaba el premio con Bella, El tesoro de Barracuda, Norbert y Olivia y el terremoto invisible.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor dirección novel es para Eva Libertad por ‘Sorda’
La cineasta murciana se hace con el cabezón gracias a la adaptación de su cortometraje homónimo, sobre las dificultades de las personas con sordera en la maternidad, con la que ya ganó la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga.
Aspiraban también a este galardón Ion de Sosa por Balearic, Jaume Claret Muxart por Estrany riu, Gemma Blaco por La furia y Gerard Oms por Muy lejos.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor diseño de vestuario es para Helena Sanchis por 'La cena'
Helena Sánchez se impone en la categoría de mejor diseño de vestuario por su trabajo de época en La cena. Competían en este apartado Nicoletta Taranta por El cautivo, Nerea Torrijos por Gaua, Ana Martínez Fesser por Los domingos y Anna Aguila por Romería.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor cortometraje de ficción es para 'Ángulo Muerto', de Cristian Beteta
Ángulo muerto, de Cristian Beteta se alza con el cabezón a mejor cortometraje de ficción. Se ha impuesto a De sucre, de Claudia Cedó, El cuento de una noche de verano, de María Herrera, Sexo a los 70, de Vanesa Romero y Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique.
El director ha manifestado su "admiración por los cortometrajistas nominados". "Sois auténticos cineastas", ha dicho antes de hablar del corto ganador, "una reflexión sobre el acoso escolar, una tiranía cruel que aterroriza a muchos de nuestros hijos que deberíamos combatir entre todos, con eficacia, con determinación y con amor propio".
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor cortometraje documental es para 'El santo' de Carlo D'Ursi
La obra de Carlo D'Ursi El santo, gana en la categoría de cortometraje documental. Se ha disputado el galardón con Disonancia, de Raquel Larrosa, La conversación que nunca tuvimos, de Cristina Urgel, The painter's room, de María Colomer Canyelles y Zona Wao, de Nagore Eceiza Mugica.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor cortometraje de animación es para 'Gilbert', de Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez
'Gilbert', el corto de Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez triunfa en la categoría de mejor cortometraje de animación. Competían en esta categoría Buffet Paraíso, de Héctor Zafra y Santi Amézqueta, Carmela, de Vicente Mallols, El corto de Rubén, de José María Fernández de Vega y El estado del Alma, de Sara Naves.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor dirección de fotografía es para Mauro Herce por 'Sirát'
Mauro Herce se lleva el Goya a mejor dirección de fotografía por su trabajo en Sirát. La lista de nominados la componían Rui Poças por Ciudad sin sueño, Bet Rourich por Los domingos, Pau Esteve Birba por Los Tigres y Javier Agirre Erauso por Maspalomas.