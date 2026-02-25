Macarena Gómez, actriz, 48 años, sobre su dinero: "Cobro bien a gustito, pero no te creas que son cifras desorbitadas"

Macarena Gómez (48) sobre su dinero: "Cobro bien a gustito, pero no te creas que son cifras desorbitadas"

Macarena Gómez está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y todo es gracias a 'La que se avecina'. La actriz, que estrena en cines 'El fantasma de mi mujer', aseguró durante una pasada entrevista que la comedia de los hermanos Caballero le da una seguridad que "ojalá dure toda la vida".

La profesión de actor no es fácil y son pocos los que realmente gozan de una estabilidad económica. Macarena Gómez cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas dentro del audiovisual, pero la serie de Mirador de Montepinar y Contubernio 49 es la que todavía la mantiene muy por encima de los salarios medios del oficio.

Durante una charla en el podcast Ac2ality, la artista confesó que cobra "bien a gustito", pero desde luego no son cifras que se acerquen a lo que pueden llegar a ganar los artistas que participan en series de HBO y Netflix.

Macarena Gómez habla sobre su situación económica.

"Te haces rico emocionalmente"

"Ser actriz o actor y que te toque una serie como La que se avecina debe ser como que te toque la lotería", comentaban a la actriz durante su entrevista para el medio mencionado. "Lo es. Totalmente, vamos. Así de claro. Y ojalá que dure toda la vida", respondía, pasando a hablar sobre su situación económica.

"Si comparáis los sueldos que cobramos los actores españoles con los sueldos que cobra un actor británico o americano por hacer una serie para HBO o Netflix es...", continuaba. "No. Te haces rico emocionalmente. ¿Qué os creéis, que nos hacemos ricos los actores?", seguía.

"Tienes que dar un porcentaje a tu repre; luego, evidentemente, como todo hijo de vecino y español, los impuestos que tienes que pagar. No te creas que son cifras desorbitadas", concluía.

Aunque no desvela ninguna cifra en concreto, se rumorea que los salarios de los protagonistas de 'La que se avecina', sobre todo de los más veteranos como en el caso de Gómez, puede girar entre los 20.000 y 50.000 euros anuales, lo que no está nada mal -no hay nada oficial ni confirmado-.

'La que se avecina' lleva actualmente 16 temporadas estrenadas y los hermanos Caballero tienen intención de continuar con la serie a través de Prime Video, y el personaje de Gómez, Lola, no parece que vaya a abandonar el edificio de Contubernio 49 pronto.

Ese suelo económico permite a estrellas como Macarena Gómez respirar tranquilas, puesto que saben que van a tener trabajo garantizado en algún momento del año, y si ya se combina con otros proyectos la cosa sale redonda.