Loles León, actriz, 75 años: "Nos enfermamos todos y le dije que quería más dinero para seguir en 'Aquí no hay quien viva'"

Loles León (75), alto y claro: "Nos enfermamos todos y le dije que quería más dinero para seguir"

'Aquí no hay quien viva', una de las mayores comedias de la historia de la televisión española, se resintió a principios de los 2000 tras perder a Loles León como Paloma en su apartado protagonista.

Aunque deambulan por redes mil y un rumores sobre su salida de la exitosa comedia de los hermanos Caballero, la actriz ha confesado a Jordi Évole el motivo real de su marcha de la serie: quería más dinero y desde producción se lo denegaron, a pesar de las condiciones infernales de los rodajes.

La ficción de Desengaño 21 escaló rápidamente en Antena 3 hasta convertirse en una de las producciones más aclamadas y vistas de la cadena, y eso llevó a los creativos a tener que desarrollar los guiones con muchísima rapidez, lo que, a su vez, obligaba a los actores a tener que estudiar de madrugada para estar listos para el rodaje.

En ese panorama, Loles León solicitó un aumento y, desgraciadamente, no lo consiguió: "¿Sabes qué pasa? En aquel momento, 'Aquí no hay quien viva' estaba muy ahogada de rodaje. Ellos también lo han dicho. Al final, era muy bestia (el ritmo)", comenta la artista a Évole.

Loles León habla de su salida de 'Aquí no hay quien viva'.

"Ya me he cansado"

"La cadena (Antena 3) estranguló mucho la forma de trabajar. Entonces, te recogían a las 6 de la mañana y te devolvían a tu casa a las 12 de la noche. Entre la 1:00 y la 1:30 horas, te pasaban el guion del día siguiente", continúa León.

"¿Qué hacías? ¿Estudiabas o dormías? Descansar un poquito, y eso llega un momento que el estrés a mí me enfermó. Nos enfermamos todos y le dije que quería más dinero", añade.

León estuvo tiempo esperando un aumento que jamás llegó y eso, combinado con el terrorífico ritmo de rodaje de 'Aquí no hay quien viva', hizo que abandonara la serie sin pensarlo, pese a que era en ese momento la producción más importante del panorama televisivo español.

Eso sí, con el tiempo la actriz parece que se reconcilió con los Caballero y el resto de creativos y acabó uniéndose a 'La que se avecina', serie de la que todavía es parte siendo una de las veteranas del espectáculo. Y no hay planes para que esta vez abandone la serie, y todavía quedan dos temporadas más por estrenar.